По всей России проходят Марши Немцова 1 29.02.2020, 10:30

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Фото: АР

(Обновляется) Люди выходят на улицы в память о политике во многих городах.

Традиционный Марш памяти убитого 27 февраля 2015 года российского политика Бориса Немцова проходит в эти выходные по всей России. В Москве шествие начнется у Страстного бульвара в 14:00 и направится к проспекту Сахарова, сообщает «МБХ-медиа».

Акции памяти 29 февраля проходят в Архангельске, Барнауле, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Киеве, Кирове, Костроме, Нижним Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Тамбове, Уфе, Чебоксарах, Челябинске, Ярославле. А также за границей — в Кельне, Бостоне, Ванкувере, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Издание «МБХ медиа» ведет хронику событий.

11:32

Акция памяти Бориса Немцова проходит и в Екатеринбурге. Видео: Борис Золотаревский pic.twitter.com/GuJKfgYsjf — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 29, 2020

Марш памяти Бориса Немцова проходит в Екатеринбурге.

10:45

Акция памяти прошла в Иркутске.

Акция памяти Бориса Немцова прошла в Иркутске. Фото: Штаб Навального в Иркутске pic.twitter.com/uXI9NDq9Qk — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 29, 2020

9:31

Траурное шествие перед митингом памяти Бориса Немцова началась в Новосибирске, передает «Сибирь. МБХ медиа». Люди идут к Нарымскому скверу, где позже у памятника жертвам политических репрессий состоится согласованная акция. Само шествие власти не согласовали — мэрия Новосибирска сослалась на возможные «помехи движению пешеходов», поэтому участники идут без плакатов и лозунгов.

Фото: МБХ Медиа

8:55

Во Владивостоке во время одиночных пикетов задерживали четырех человек, сообщает «ОВД-Инфо». У задержанных переписали паспортные данные, с ними провели профилактическую беседу и отпустили.