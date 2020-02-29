Выборы в США: на праймериз в Южной Каролине внимание обращено к Байдену 29.02.2020, 10:57

В стане демократов могут произойти серьезные изменения.

Бывший вице-президент Джо Байден уже третий раз баллотируется в президенты и сейчас борется за свою политическую жизнь, сообщает «Голос Америки».

По некоторым признакам, он может победить на важных демократических праймериз в Южной Каролине в субботу, что повышает его шансы в длинной череде голосований по отбору кандидатов в марте.

На дебатах кандидатов-демократов во вторник Байден с уверенностью заявил, что он победит в этом южном штате, и некоторые опросы подкрепляют его надежды.

Опрос на сайте FiveThirtyEight прогнозирует, что Байден получит 30 процентов голосов. За ним следует национальный фаворит Берни Сандерс (23 процента). Том Стейер, богач, чьи шансы на номинацию оцениваются как низкие, занимает третье место с 13 процентами.

Байден, который пользуется давней поддержкой афроамериканских избирателей, надеется победить в штате, где чернокожие могут составить более половины избирателей-демократов. В среду кандидатуру Байдена поддержал влиятельный чернокожий конгрессмен от этого штата Джеймс Клайберн.

«Я уже говорил журналистам, что давно знаю, за кого буду голосовать, – сказал Клайберн. – Но я хочу, чтобы общественность знала, что я голосую за Джо Байдена».

Раньше Байден возглавлял общенациональные опросы кандидатов-демократов с наибольшими шансами победить республиканского президента Дональда Трампа. Однако сенатор от Вермонта Сандерс, объявивший себя демократическим социалистом, оттеснил Байдена на второе место в национальных опросах, победив на всеобщем голосовании в первых трех штатах, где проходил отбор кандидатов.

Байден финишировал четвертым в Айове, пятым в Нью-Гэмпшире и занял второе место в Неваде в минувшую субботу, значительно отстав от Сандерса.

Американские политологи считают, что он хорошо выступает на дебатах, хотя словесные ляпы омрачают впечатление о нем.

Так, выступая в поддержку законодательства о контроле над оружием, Байден оговорился, заявив, что за последние годы от огнестрельного оружия погибли 150 миллионов американцев – огромная цифра, составляющая около половины населения США. Его штаб позднее признал, что правильное число – 150 тысяч.

Оценивая кандидатов-демократов, Трамп обратил внимание на ошибку Байдена.

«Безумные, хаотичные дебаты демократов... Фейковые новости сообщают, что Байден хорошо показал себя, хоть и сказал, что половина нашего населения была застрелена. Для большинства это означает конец», – написал он в Твиттере.

Какова бы ни была судьба Байдена в Южной Каролине, он и его соперники практически тут же столкнутся с новым вызовом в «супервторник» 3 марта, когда голосование по отбору кандидатов пройдет сразу в 14 штатах.

Хотя в Южной Каролине на кону стоят 54 делегата июльского съезда, который выдвинет официального кандидата от Демократической партии, в «супервторник» будут распределяться уже 1357 делегатов. Кроме того, в этот день в бюллетенях впервые появится экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Однодневный избирательный марафон определит судьбу трети делегатов.

Основываясь на результатах опроса, сайт FiveThirtyEight предсказывает, что во вторник Сандерс получит 587 делегатов. Байден может получить 305, Блумберг – 211, а сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен – 132.

Такой результат позволит Сандерсу занять господствующее положение в гонке за номинацию от Демократической партии, хотя ему будет еще далеко до большинства в 1990 делегатов, необходимого для выдвижения.