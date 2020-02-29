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Нидерланды, Франция и Ирландия вошли в пятерку стран с лучшими условиями для жизни детей

  • 29.02.2020, 12:48
Нидерланды, Франция и Ирландия вошли в пятерку стран с лучшими условиями для жизни детей

Но лидером оказалась другое государство.

Нидерланды, Франция и Ирландия вошли в пятерку стран мира с лучшими условиями для жизни и развития детей, согласно совместному исследованию ЮНИСЕФ и научного медицинского журнала The Lancet. Они заняли места с 3-го по 5-е соответственно в рейтинге, где оценены 180 стран мира. Лидером оказалась Норвегия, на втором месте Южная Корея, пишет euro-pulse.ru.

Страны ранжировались по уровню здоровья детей, по доступности качественной еды и образования.

В том же исследовании ученые оценили риски, связанные с изменениями климата, которые также влияют на здоровье и развитие детей. По этим показателям страны ЕС оказались в конце рейтинга. Хуже всего, согласно рейтингу, дела обстоят в Люксембурге – он оказался на 171-м месте из 180 по объему выбросов углекислого газа в атмосферу (которые повлияют на жизнь детей в будущем). По данным исследователей, норма выбросов в Люксембурге превышена больше чем в 3 раза по сравнению с «устойчивым» уровнем. Нидерланды оказались на 160-м месте, Франция – на 130-м, а Ирландия – на 154-м.

Россия заняла 79-е место по обеспечению детей качественным питанием, образованием и медицинской помощью и 165-е по борьбе с изменением климата, которое повлияет на жизнь будущих поколений.


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