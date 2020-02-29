«Сурок» запутался в собственной тени 4 Владимир Пастухов, «МБХ медиа»

29.02.2020, 14:47

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

Владислав Сурков дебютировал как начинающий диссидент.

Первое публичное заявление Суркова в отставке оказалось с комом в горле. Слишком много притворной горечи в словах.

Не сразу разберешь, о чем собственно речь? Да — обида, да — провокация. Это лежит на поверхности, и об этом многие уже написали. Но на мой взгляд — не это главное.

Главное в том, что на этот раз Сурков балансирует на очень тонкой линии, отделяющей провокацию против общества, чем он привык заниматься, от предательства интересов системы, чем он не привык заниматься и что является гораздо менее безопасным занятием.

«Agent Provocateur»

Интервью Суркова внешне выглядит очень комплиментарным по отношению к системе и Путину лично. Проблема, однако, состоит в том, что он продвинул свой комплимент значительно глубже, чем его просили, если вообще предположить, что его кто-то о чем-то просил.

Сурков сказал много такого, что не мог позволить себе сказать, оставаясь на прежнем посту. Но при этом он сказал это с таким пафосом, что создается впечатление, будто он этого поста не покидал.

В целом Сурков сильно смахивает на героя любимого анекдота Березовского, который прощается, но не уходит.

Фишка здесь в том, что Сурков продолжает играть роль «посвященного», и рассчитывает на то, что общество по инерции еще воспринимает его как «посвященного». Это может как соответствовать, так и не соответствовать действительности. Вполне возможно, что Сурков давно уже, как и все мы, находится в позиции не «посвященного», а гадающего на кофейной гуще. Но ведет он себя именно так, как учит Карнеги — делает вид, что он все еще стоит на сцене, а не сидит в зрительном зале.

С одной стороны, для поддержания членства в элитном кремлевском клубе это правильная тактика. Но, с другой стороны, в результате этой пантомимы его частное мнение по целому ряду пикантных вопросов выглядит как аутентичное изложение взглядов Путина. А это не совсем корректно по отношению к последнему. Не очень похоже, что кто-то поручал Суркову работать внутренним голосом национального лидера на общественных началах.

Даже если Путин на самом деле думает, как Сурков, менее всего в его планы входит публично об этом рассказывать. Откровения Суркова, как минимум, ставят Кремль в щекотливое положение в самый неподходящий момент. И это уже смахивает на мелкую месть.

Ничто человеческое Суркову, похоже, не чуждо, и он тоже, как и все мы, иногда принимает решения на гормональном, а не на рациональном уровне.

Мелкое украинское хулиганство

Сурков наводит сильную тень на плетень своей отставки. Он намекает на якобы имеющееся серьезное несогласие с новым «контекстом» политики в отношении Украины, но умалчивает, откуда этот новый контекст возник.

К сожалению для Суркова, жизнь проще и жестче. Его отставка связана напрямую с провалом последней встречи в «Нормандском формате», а тот, в свою очередь, связан с тем, что политика, рассчитанная на быстрый развал Украины и капитуляцию Запада, зашла в тупик.

И Украина не развалилась, и Запад не спешит с нормализацией. Россия погружается в вязкие многосторонние переговоры, на которых Сурков со своей репутацией «крестного отца» донбасского сепаратизма объективно лишний.

Сурков отвечает на эту «несправедливость» серией мелких предательств, ставя Путина в неловкое положение. Вот только последний, красуясь, заявил, что украинцы и русские — один народ, как его экс-помощник, приписывающий себе лавры архитектора украинской политики Кремля, буквально в спину ему выстреливает серией до дикости глупых антиукраинских сентенций. Я даже не собираюсь оспаривать их по сути, достаточно того, что на их фоне пафос Путина кажется карикатурным.

Повторюсь, неважно, думает так сам Путин или нет, но теперь весь мир будет считать, что думает, и это не упростит работу преемнику Суркова Козаку. Это мелкое политическое хулиганство, но оно может привести к весьма крупным неприятностям.

Конституционные видения сурка

Еще более злостное хулиганство Сурков позволяет себе в отношении конституционных инициатив Путина. Вполне возможно, что так оно все и есть, и единственной целью всей этой затеи с поправками как раз и является формальное обоснование шестого (пятого номинально) срока. Но вряд ли это та истина, о которой Путин хотел бы рассказывать на каждом углу в преддверии затеянного им плебисцита. А так как Сурков воспринимается все еще как конфидент Путина, то получается, что именно этим он и занимается.

Вообще-то, когда топ-менеджер покидает какую-то крупную корпорацию, он подписывает ряд документов о неразглашении, которые несколько ограничивают его будущую свободу слова. В специфических организациях, вроде сицилийской мафии или неаполитанской каморры, на которые более всего похожа современная российская государственность, нет даже необходимости что-либо подписывать. В этом смысле поступок Суркова в части прогноза путинских конституционных планов выглядит нетривиальным поступком.

Сурков пишет, как Венедиктов, но он не Венедиктов. Пока.

Сурок запутался в собственной тени

Согласно старой американской традиции, если вылезший из норы сурок не видит в сумраке свою тень, то зима скоро закончится и весна будет ранней. В день публикации Сурковым своего первого после отставки интервью в Москве было достаточно промозгло и сумрачно, так что это вполне может быть хорошим знаком для всех нас. Но не обязательно для самого сурка.

Иногда сурок после долгого сидения в норе может перепутать собственную тень с чужой и вовремя не спрятаться. Тогда быть беде: сурок — предсказатель погоды может стать сурком-диссидентом. Это развлечет публику, но может плохо сказаться на его самочувствии.

Мне кажется, что в какой-то момент Суркову стало казаться, что его тень в новейшей русской истории чуть длиннее тени того, для кого вся эта история и писалась.

Такое заблуждение может иметь для Суркова последствия, на которые он не рассчитывает. Судьба Суркова может повернуться самым неожиданным образом. Может он еще и вернется, куда мечтает, но в принципе, начав с безобидного троллинга системы, зайти можно достаточно далеко, особенно если играть с азартом. Михаил Касьянов тоже, кстати, не в «Мемориале» начинал.

Но только вот «контекст» действительно изменился: сегодня до границы еще надо успеть добежать…

Владимир Пастухов, «МБХ медиа»