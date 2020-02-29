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В Литве прошел Марш Немцова

  • 29.02.2020, 18:28
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В Литве прошел Марш Немцова
Фото: delfi.lt

В акции приняли участие представители белорусской диаспоры.

В Вильнюсе по проспекту Гедиминаса прошел марш памяти Бориса Немцова, в котором приняли участие представители российской оппозиции, литовские политики и простые граждане. Мероприятие приурочено к пятилетию гибели российского политика. Аналогичные акции сегодня прошли в России, причем в ряде городов власти не позволили их провести, пишет Delfi.

В Вильнюсе организатором акции выступило "Русское Европейское Движение", объединившее политических беженцев и в целом эмигрантов из России. В акции участвовало порядка 30 человек. Ради них движение по проспекту Гедиминаса было перекрыто. Колона с цветами, свечами и портретами убитого политика проследовала от площади Винцаса Кудирки до Национальной библиотеки им. Мажвидаса.

Вторая часть акции прошла в сквере Бориса Немцова, расположенном напротив посольства России в Литве. На траурном митинге люди скандировали "Герои не умирают" и "Россия будет свободной".

В акции приняли участие и представители белорусской диаспоры в Вильнюсе.

Фото: delfi.lt

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