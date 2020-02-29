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Папа Римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за простуды

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  • 29.02.2020, 19:54
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Папа Римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за простуды

Это первый такой случай за все семь лет его папства.

Папа Римский Франциск третий день подряд отменяет официальные мероприятия из-за простуды.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на АР.

До этого Папа Франциск никогда не отменял так много официальных событий за время своего семилетнего папства.

Однако он продолжает работать из своей резиденции в Ватикане и принимает людей наедине.

Папа в последний раз появился на публике в среду, 26 февраля. Тогда у него был кашель и насморк во время мессы. На следующий день он отменил мессу по всему городу с римскими священниками, а в пятницу, 28 февраля пропустил встречу с участниками конференции в Ватикане, посвященной искусственному интеллекту.


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