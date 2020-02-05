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США испытали межконтинентальную ракету Minuteman

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  • 5.02.2020, 21:13
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США испытали межконтинентальную ракету Minuteman
иллюстрационное фото

Нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире.

США осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, сообщило Командование глобального удара ВВС США, передает korrespondent.net.

Ракета была запущена из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

При этом ранее представитель авиабазы Ванденберг указал, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире.

Ранее сообщалось, что США испытали новую ракету в Тихом океане. Ракета разработана с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.


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