Сирийские системы ПВО едва не сбили пассажирский самолет 7.02.2020, 10:31

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РФ при этом обвинила Израиль.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков выступил с обвинениями в адрес Израиля после того, как системы ПВО Сирии едва не сбили пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

По словам представителя Минобороны РФ, пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс Тегеран - Дамаск, заходил на посадку в момент атаки израильских истребителей в районе аэропорта.

Самолет был выведен из зоны поражения сирийской системы ПВО, рассказал Конашенков. Лайнер совершил экстренную посадку на российской авиабазе "Хмеймим".

Конашенков обвинил Израиль в том, что он проводит военные операции в воздухе, используя для прикрытия или блокировки действий сирийских ПВО гражданские самолеты.

Конашенков сказал, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии 6 февраля ночью. Четыре истребителя F-16 без захода в воздушное пространство страны выпустили восемь ракет «воздух-земля», сказал он. В ходе отражения удара сирийские военные активно применяли комплексы ПВО.