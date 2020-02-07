Диетолог назвала четыре самые полезные каши 2 7.02.2020, 14:58

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Все крупы по-своему полезны, но некоторые - чуть более богаты белком.

Эксперт назвала четыре вида наиболее полезных для здоровья и талии круп. Именно в таких гарнирах наибольшее содержание белка и наименьшее - калорий. Своим списком лучших круп c kp.by поделилась украинская диетолог Лора Филиппова.

На первом месте по содержанию белка киноа. В этой крупе 4,4 грамма протеина на 100 граммов уже готовой каши.

На втором гречка — 4 грамма белка.

Третье место - пшенная каша 3,31 грамма.

На четвертом месте - перловка, в которой 3,1 грамма белка на 100 граммов готового продукта.

Также специалист посоветовала на одну порцию каши класть 1 чайную ложку растительного масла холодного отжима (оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное). А также не забывать об овощах.