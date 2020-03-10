Норвегия готовится полностью перейти на электросамолеты 10.03.2020, 11:28

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Это коснется всех внутренних пассажирских рейсов в стране.

Власти Норвегии объявили об амбициозную цели — осуществить первый внутренний рейс пассажирского электрического самолета до 2030 года, а к 2040 году сделать такими все внутренние авиарейсы.

Об этом пишет сайт hromadske.ua со ссылкой на доклад Управления гражданской авиации страны и государственного оператора аэропортов Avinor.

Внутренние авиарейсы довольно популярны в Норвегии, особенно на севере страны, что связано с местным ландшафтом — самолет летит по прямой и быстрее, чем машины и поезда.

Для примера можно взять маршрут от крупнейшего города на севере Альты в город Анденес. Самолетом этот путь можно преодолеть за 90 минут, тогда как на машине надо кружить более десяти часов.

По этой причине на севере страны есть 16 аэропортов в радиусе 350 километров от Альты. Чтобы снизить вред от выбросов, власти королевства хочет пересадить граждан на электрические самолеты.

По планам правительства, первый полет на таком самолете должен произойти до 2030 года, а полностью перейти на электроавиацию Норвегия планирует до 2040 года. Если эти планы удастся воплотить, выбросы парниковых газов сократятся на 80% по сравнению с 2020 годом.

В докладе также выделен ряд потенциальных электросамолетов, которые могут выполнять внутренние перевозки, у крупнейшего из них только 19 пассажирских мест.

Один из возможных вариантов — полностью электрический самолет Alice израильской компании Eviation. У него 9 пассажирских мест, а на одном заряде может пролететь 1046 километров.

Ранее сообщалось, что британские компании планируют потратить более $15 млрд на покупку электромобилей, которые должны заменить авто на ископаемом топливе.