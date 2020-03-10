Запуск второй за неделю российской ракеты-носителя отменили из-за неполадок 1 10.03.2020, 21:11

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Фото: РОСКОСМОС

В последние годы несколько запусков спутников с использованием ракет «Протон-М» завершились неудачно.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экспресс» с космодрома Байконур перенесли с 31 марта на конец мая, сообщается на сайте «Роскосмоса».

При проверке качества комплектующих обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров, сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, не уточняя детали. Серия комплектующих, в том числе на «Протоне», будет заменена.

«Протон-М» должен доставить на орбиту спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Запланированный пуск «Протона-М» станет первым в 2020 году.

6 марта из-за неисправности в разгонном блоке отложили запуск ракеты-носителя «Союз-СТ», которая должна была вывести на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов. Запуск отменили по требованию заказчика.

В последние годы несколько запусков спутников с использованием ракет «Протон-М» завершились неудачно. Космические аппараты были утеряны.