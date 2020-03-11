Александр Глеб: Хочется еще поиграть, но в этом году мне будет уже 39 лет 10 11.03.2020, 23:22

АЛЕКСАНДР ГЛЕБ

Знаменитый белорусский футболист прокомментировал свое решение завершить карьеру.

Об этом пишет pressball.by.

Знаменитый белорусский полузащитник Александр Глеб завершил карьеру в возрасте 38 лет. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции после просмотра документального фильма Белтелерадиокомпании о нем.

- Этот документальный фильм БГТРК о вас подводит итог?

- Да. Долго думал. Конечно, хочется еще поиграть. Но в этом году будет уже 39. Понял, что уже хватит.

- Каково было принять решение о завершении карьеры в год, когда сборная страны имеет реальный шанс выйти на топ-турнир? Его вашей карьере как раз не хватает.

- Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я продлил бы карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать и подписывать новый контракт. Принял решение, что хватит.