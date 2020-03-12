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Греция сделает антисептики из тонн конфискованного алкоголя

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  • 12.03.2020, 22:16
Греция сделает антисептики из тонн конфискованного алкоголя

До 155 тонн изъятого алкоголя стоит на таможенных складах по всей стране.

Власти Греции планируют превратить тонны этанола, конфискованного у производителей алкогольных напитков, в антисептическое средство для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

До 155 тонн изъятого алкоголя стоит на таможенных складах по всей стране. Власти заявляют, что пытаются найти производителей, готовых превратить это в антисептики.

Греческие таможенные органы ежегодно конфискуют тысячи бутылок поддельного алкоголя, известных местным как "бомбы".

Сейчас на греческом рынке наблюдается дефицит чистого спирта из-за общей нехватки антисептических средств.


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