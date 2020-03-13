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В России умер первый пациент коронавирусной больницы

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  • 13.03.2020, 8:05
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В России умер первый пациент коронавирусной больницы
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии.

В московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют зараженных коронавирусом россиян, умер пациент. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza, пишет lenta.ru.

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача. Медик поставил мужчине диагноз ОРВИ, 11 марта заболевшему стало плохо, и его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке, чтобы проверить на коронавирус. Ночью пациент скончался.

По данным Telegram-канала, при госпитализации мужчине поставили диагноз пневмония. Врачи не успели взять анализы у пациента, поэтому позже его биоматериал доставят в центр «Вектор» в Новосибирск, чтобы узнать, был ли он заражен.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились.


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