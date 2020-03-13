Ученые выдвинули новую версию зарождения жизни на Земле 13.03.2020, 10:07

Над экспериментом работали исследователи из трех стран.

Ученые из Японии, Франции и Германии в рамках масштабного исследования выяснили, что жизнь на Земле с высокой долей вероятности зародилась из минералов и металлов, расположенных в гидротермальных жерлах. Оказалось, происходящие с ними химические реакции тесно связаны с микробным метаболизмом углерода, пишет lenta.ua.

Профессор Уильям Мартин из Университета Генриха рассказал, что в рамках исследования планировалось найти катализаторы для поддержания жизни в начале формирования, то есть до начала сложных биологических процессов.

Первым на Земле появился ацетил-КоА, благодаря которому бактерии могли менять состав CO2 для его преобразования в ацетат или пируват. Сейчас это единственный путь закрепления углерода, в котором водород выступает источником электронов.

В живых организмах протекание реакций облегчается за счет ферментов ацетил-КоА. В неживой среде катализаторами могут стать минералы с высоким содержанием никеля и железа.