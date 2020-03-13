Bloomberg: Война за цену на нефть разоблачила неуклюжесть Путина 4 13.03.2020, 19:21

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Внешняя политика российского президента трансакционная, недальновидная и часто контпродуктивная.

Еще не так давно правитель РФ Путин казался геополитическим «гвоздем» на Ближнем Востоке. Но в последние недели Россия проглотила два крупных поражения. Первое из них – это схватка с Турцией за Сирию, а второе – начало ожесточенной войны за цены на нефть против Саудовской Аравии и ее кронпринца Мохаммеда бин Салмана.

Пока рано говорить о том, что Путин теряет Близкий Восток, где геополитика стала особенно редкой и проблемной. Но эти события напоминают, что некоторые ключевые отношения России в регионе более поверхностны и трансакционны, чем может казаться, - пишет Bloomberg (перевод — unian.net).

И это касается не только Ближнего Востока. Путина иногда рассматривают как «гроссмейстера», но его геополитический подход часто близорукий, а в долгосрочной перспективе даже потенциально контпродуктивний.

За последние несколько лет Путин построил впечатляющую геополитическую позицию на Ближнем Востоке. Он ловко использовал российские ВВС, наемников и марионеток для изменения хода гражданской войны в Сирии. Он развил продуктивные отношения с заядлыми американскими врагами, такими как Иран, а также с давними союзниками США, такими как Израиль, Турция, Иордания и Саудовская Аравия. Путин использовал американскую слабость, чтобы выставить Россию сильным и решающим актером. Он также воспользовался нестабильностью в регионе, чтобы укрепить влияние малой цене.

Но ближневосточное наступление Путина теперь остановилось. Атака сирийского режима в Идлибе привела к началу конфликта войск, которые поддерживает Россия, с армией Турции. Последняя оккупировала часть северной Сирии и продолжает поддерживать там оппозиционные группы. Результатом стала гибель более чем 30 турецких солдат и разворот Анкары к НАТО и США.

Президент Раджеп Тайип Эрдоган попросил США развернуть ракеты Patriot на южной границе, чтобы защитить турецкие силы от российских и сирийских самолетов. Турция провела консультации с НАТО в соответствии с соглашения об альянсе. Еще не так давно Путин успешно вбивал клин в американо-турецкие отношения, продавая Анкаре свои системы ПВО. Теперь он же толкает Эрдогана в объятия Вашингтона и Брюсселя.

Потом начался конфликт с Саудовской Аравией, причиной которого стала более геоэкономика, чем геополитика. После того, как Россия отказала ОПЕК в сокращении добычи нефти в ответ на падение глобального спроса, Саудовская Аравия начала ценовую войну, наращивая производство и предлагая скидки клиентам Москвы, надеясь отобрать российскую долю рынка. Быстрый обвал цен на нефть пошатнул глобальную экономику. Россия и Саудовская Аравия оказались по разные стороны борьбы за глобальное влияние, что испортило отношения Москвы с ключевой силой на Ближнем Востоке.

Так значит ли это, что позиция Путина в регионе разваливается? Пока это преувеличение. Россия до сих пор центральный игрок в сирийской гражданской войне, которая, кажется, затянется. Москва недавно договорилась о перемирии между Анкарой и Дамаском. Это лишь подтверждает ее важную роль. Россия не утратила возможности влиять на события в Ливии и других точках. Она поддерживает позитивные отношения с разными странами: от Ирана до Иордании.

Но нынешняя сложная ситуация говорит нечто важное о российских делах на Ближнем Востоке, в частности то, что они чрезвычайно трансакционные и хрупкие. Очень красноречиво, что Путин и молодой саудитский принц могут перейти от радостного приветствия на саммите G20 к ожесточенной схватке за кусок рынка. Российско-саудитское сотрудничество по нефти открыло дверь к углублению дипломатических отношений и большего влияния в регионе. Новый экономический конфликт создаст напряжение в отношениях Москвы не только с Эр-Риядом, но и другими экспортерами на Ближнем Востоке.

Аналогичным образом последние события указали Эрдогану, насколько ненадежны его отношения с Москвой. И что Турции до сих пор нужны Вашингтон и НАТО, иначе она будет более уязвимой, если турецкие и российские интересы еще больше разойдутся. Все это хорошие новости для США. Они предлагают возможность восстановить испорченные отношения с Турцией, которая остается стратегическим игроком в важной части мира.

Поражения Путина также указывают на еще большую тенденцию его правления: российские достижения часто менее устойчивы и дороже, чем кажется. За последние несколько лет Путин агрессивно использовал российскую силу, чтобы продвигать краткосрочные российские интересы, но при этом он заложил почву для большого долгосрочного отступления. К примеру, отравления российских эмигрантов на улицах Великобритании посылает сигнал критикам Кремля. Но тем самым Москва наживает врагов в Британии и на Западе в целом.

Оккупация Крыма и дестабилизация Украины укрепили российские позиции в так называемом «ближнем зарубежье». Но одновременно это привело к экономической изоляции, дипломатическому позору и все большему ухудшению отношений с Западом. Сближение с Китаем дало Москве дипломатические возможности сегодня. Но оно же подчиняет Россию более могущественному государству на много лет. Российские победы без сомнения наносят ущерб международной системе, но они также приносят вред и самой Москве.