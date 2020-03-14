Минский проект семьи Бакиевых сократился вдвое 2 14.03.2020, 10:03

2,256

Фото: centropol.by

Строительство премиального комплекса Centropol ведется в основном за счет кредитов государственного банка.

Стоимость строительного проекта семьи Бакиевых в центре Минска снизилась вдвое. Причем возведение премиального комплекса Centropol ведется в основном за счет кредитов «Белагпромбанка» и сопровождается судебными спорами.

Усохшие инвестиции

Многофункциональный комплекс Centropol строится на пересечении улиц Ульяновской и Свердлова возле стадиона «Динамо». Застройщиком является компания «Гермес Констракшн», которая, согласно выписке из белорусского регистра, на 100% принадлежит кипрской фирме D-Business Solutions Limited. В свою очередь, как выяснили Naviny.by, 80% в этой кипрской компании принадлежит Forpaton Resources LP.

Фото: centropol.by

Конечным и основным бенефициаром этой шотландской фирмы является 26-летний белорус Руслан Петров. Есть все основания предполагать, что это не кто иной, как Руслан Бакиев — внук беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Инвестиционный договор на строительство комплекса с казино, бутиками, барами и ресторанами, медицинским, детским и развлекательным центрами заключен с городскими властями в декабре 2011 года. Инвестор обещал вложить в проект 80 млн долларов. Но со временем заявленный объем инвестиций снизился до 37,5 млн долларов.

«Было перепрофилирование, перепроектирование и изменение функционального состава. Это все согласовано в установленном порядке. То есть, размахивались шире, потом поджались. Чаще всего это благо, когда инвестор снижает аппетиты и уменьшает объемы застройки, потому что в центре повышать плотность вредно и вверх, и вширь, и вниз. В результате объект и архитектурно получился более приличным, и функциональное наполнение более рациональное. Мы тут не видим проблем», — рассказал Naviny.by профильный чиновник.

По его словам, готовность объекта составляет 85%. На начало этого года инвестор освоил 53,7 млн рублей (22,7 млн евро по курсу на 1 января 2020 года).

Причем, как выяснилось, строительство комплекса в основном ведется за счет кредитных ресурсов «Белагропромбанка». По кредитным договорам с государственным банком, заключенным в августе 2018 года и феврале 2020 года, получено 15,25 млн евро.

Forpaton Resources по договорам займа направила на реализацию проекта почти 2,5 млн евро в июле 2017 года и в феврале 2018 года.

Такие цифры в Экономическом суде Минска озвучил адвокат «Гермес Констракшн» Сергей Демьяненко. «Инвестиции предполагают в том числе привлечение кредитов и займов», — подчеркнул на заседании представитель застройщика.

Займы, долги и судебные споры

ИСУП «Гермес Констракшн» обратилось в суд с ходатайством об отсрочке судебного решения, по которому компания должна вернуть 10 млн рублей ООО «Термотехстрой».

Еще в сентябре 2017 года «Гермес Констракшн» заключила с «Термотехстрой» договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Договорная стоимость работ составила 18 млн евро. А в мае 2018 года генподрядчик заключил с застройщиком еще и договор долевого строительства, предоставив в августе того же года заем в размере 10 млн рублей, что эквивалентно 4,325 млн евро.

«Это наши средства, которые предприятие заработало на других объектах и которые были вложены под создание объекта долевого строительства», — рассказал Naviny.by директор «Термотехстрой» Сергей Данилюк.

Однако, по его словам, в мае 2019 года «Гермес Констракшн» разорвал с ними договор генерального подряда в одностороннем порядке. Основной причиной указано то, что «Термотехстрой» не вкладывался в график производства работ.

Но, как заметил директор строительной компании, на момент разрыва договора технадзор выдал справку о готовности объекта на 82-84%, а по графику производства работ должно было быть не более 70%.

«Мы шли с опережением, и к декабрю 2019 года это здание по нашему договору должно было быть достроено. Всё этому способствовало. Их действия мы расцениваем как несостоятельные», — отметил Сергей Данилюк.

После разрыва договора, по его словам, «Термотехстрою» пришлось выбивать деньги за выполненные работы через суд.

«На момент разрыва договора мы выполнили работы на 35 млн белорусских рублей. Они были нам должны порядка 2 млн белорусских рублей. Нам потребовалось полгода, чтобы взыскать с них эти денежные средства. С учетом того, что мы выиграли суды и дошли до мер принудительного исполнения, осталось только 84 тысячи белорусских рублей», — рассказал Сергей Данилюк.

«Термотехстрой» также обратился в суд, чтобы признать недействительным договор займа с «Гермес Констракшн» и вернуть 10 млн рублей. В феврале этого года Экономический суд Минска удовлетворил эти исковые требования.

Запросили отсрочку

Но застройщик попросил отсрочить выплату долга до 30 августа 2020 года. В своем ходатайстве «Гермес Констракшн» указал, что не может в полном объеме исполнить обязательства перед «Термотехстроем» в связи с «необходимостью активного финансирования завершающих работ по строительству объекта для своевременного исполнения обязательств по инвестиционному договору и ввода объекта в эксплуатацию».

Комплекс должны сдать 30 июня 2020 года. Сейчас его готовность, по данным застройщика, составляет 97%.

«Арест на сумму более 10 млн рублей на счетах организации, реализующей инвестиционный проект, сделает невозможным реализацию проекта в установленные сроки», — сказано в ходатайстве «Гермес Констракшн», которое есть в распоряжении Naviny.by.

Застройщик отметил, что у него есть реальная возможность погасить долг после ввода комплекса в эксплуатацию. Компания заключила предварительный договор купли-продажи имущества с ОДО «Стройдиапазон». Его стоимость превышает 10 млн рублей. Именно за счет этих денег застройщик и планирует рассчитаться с «Термотехстроем».

«Гермес Констракшн» подчеркнул, что сейчас не имеет задолженности перед бывшим генподрядчиком по оплате выполненных работ. Ему выплачено 1,4 млн рублей.

«ИП “Гермес Констракш” не имеет намерений и оснований прекращать деятельность по строительству объекта, избегать исполнения судебного решения, оснований для процедуры банкротства также не имеется», — сказано в ходатайстве об отсрочке исполнения судебного решения.

Застройщик также подчеркнул, что рыночная стоимость недостроенного комплекса составляет почти 54 млн долларов, что ориентировочно в 12 раз превышает задолженность перед «Техтермостроем».

Не дали отсрочку

«Термотехстрой» выступил против удовлетворения ходатайства «Гермес Констракшн».

На заседании в Экономическом суде Минска 12 марта адвокат Валерий Шобик указал, что доводы застройщика о тяжелом материальном положении не могут быть приняты судом.

Затраты компании «Гермес Констракшн» на инвестиции минимальны, так как финансирование проекта осуществляется за счет кредитов и заемных средств, отметил адвокат. По его мнению, в случае предоставления отсрочки именно «Термотехстрой» будет являться «инвестором» в проект и понесет реальные убытки.

Кроме того, как сообщил адвокат, «Гермес Констракшн» является недобросовестным плательщиком по долгам, в частности компания уклоняется от своих обязательств перед бывшим генподрядчиком. Таким образом, по его мнению, нет гарантий относительно соблюдения новых сроков исполнения судебного решения в случае его отсрочки до конца августа этого года.

Валерий Шобик также рассказал, что часть площадей по договору долевого строительства между «Термотехстроем» и «Гермес Констракшн» и предварительного договора купли-продажи между «Стройдиапазоном» и «Гермес Констракшн» совпадают, что говорит о намерении уклониться застройщика от обязательств.

Заслушав доводы стороны, судья Анастасия Дубовская приняла решение отказать «Гермес Констракшн» в удовлетворении ходатайства. Адвокат Сергей Демьяненко не исключил, что «Гермес Констракшн» обжалует решение. По закону, это должно быть сделано в течение 15 дней.