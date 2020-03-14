Как белорусы, которые застряли в Польше и Чехии, едут домой 5 14.03.2020, 21:03

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Белорусские посольства особо не помогают.

С 16 марта Чехия закрывает границы из-за коронавируса. Запрет на въезд для иностранцев также объявили Польша и Украина, прекратив международное автобусное, железнодорожное и авиасообщение. Белорусы, которые сейчас находятся в этих странах, рассказали tut.by, как они возвращаются домой.

Кирилл Волошин вместе с семьей приехал на горнолыжный курорт в Чехию 12 марта. Поездка планировалась заранее. Накануне, рассказывает Кирилл, он постоянно мониторил новости о ситуации с коронавирусом в стране — обстановка в Чехии выглядела относительно благополучно.

— Но пока мы летели, в стране ввели режим чрезвычайного положения. В аэропорту температуру нам не мерили. Но, к чести Чехии, там везде раздают листовки, куда обращаться при обнаружении у себя симптомов коронавирусной инфекции. Такие же листовки висят в аэропорту. Люди не делают вид, что ничего нет.

В тот же день, в четверг, Кирилл с семьей добрался до курорта. Несколько месяцев назад в момент бронирования их отель был практически заполнен. В четверг они оказались чуть ли не единственными постояльцами.

Местные рестораны, рассказывает Кирилл, работали, но только до 20 часов. В остальном все было спокойно.

— А уже утром 13 марта стало известно, что с 14-го отменяется международное наземное транспортное сообщение, а с 16-го запрещается въезд для иностранцев и выезд для граждан.

В пятницу, 13 марта, на курорте объявили, что закрываются все трассы и отменяются outdoor-активности, говорит Кирилл. Оставаться там не было смысла.

Обратные билеты в Минск у Кирилла были куплены на 20 марта. Первым делом собеседник позвонил в посольство Беларуси в Чехии. Там ответили, что семья может оставаться в стране до вылета, что позже «ситуация станет более понятной», и посоветовали «следить за новостями в интернете».

— Но мы решили не сидеть здесь до 20 марта. Если Чехия с 16-го числа перестает пускать иностранцев, то в какой-то момент авиакомпании, в том числе «Белавиа», поймут, что смысла отправлять самолеты в закрытую страну нет. И тогда мы точно не уедем. Поэтому решили на день остаться, а 15-го убежать.

Купить билеты на воскресенье, 15 марта, оказалось непросто, говорит Кирилл.

— Они исчезали на ходу. Купить билеты на прямой рейс «Белавиа» из Праги в Минск не получилось ни на сайте авиакомпании, ни на сайтах-агрегаторах. Они то появлялись, то пропадали. Наверное, раз 15 заполнял поля с именами, паспортными данными, и ничего не вышло. Агрегатор предлагал тот же вариант на прямой рейс, только по цене уже в три раза дороже. Затем стал искать билеты с пересадкой. Но и это было непросто. Например, пока бронировал билеты с пересадкой в Вене и вводил данные, они исчезли.

В итоге Кириллу удалось купить билеты с пересадкой в Риге на 15 марта. 14 марта он вместе с семьей переместился ближе к аэропорту — в Прагу.

— Уровень напряжения, конечно, высокий. Прага полупустая. Отели выдают завтрак в коробочках через окошко, отключают отопление, закрывают корпуса, перемещая людей. Все рестораны закрыты — доступен лишь McDrive и тому подобные сервисы, опять же с «окошечными» выдачами.

«Родители экстренно покупали билеты за 400−500 долларов на последние рейсы»

Виктория Титова учится в польской Лодзи, живет в студенческом общежитии. 11 марта в ее университете были отменены занятия. В тот момент никакой речи о закрытии границ не шло, поэтому Виктория решила остаться в Польше и, если получится, поработать.

— Некоторые студенты начали паниковать и сразу купили билеты. И, наверное, правильно сделали: сейчас многие мои знакомые уже дома.

13 марта Виктории пришло сообщение из университета с «безоговорочной рекомендацией выселиться из общежития». На сборы студентке дали два дня. По информации, которую ей сообщили, из общежития планируют сделать госпиталь для наблюдения тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

В тот же день Виктория спокойно купила билет на рейс «Белавиа» во вторник, 17 марта, из Варшавы в Минск.

— И сразу после этого я узнала, что Польша перестает пускать в страну иностранцев. Подумала: «Ладно, выехать-то я смогу». Но, к сожалению, нет. Все рейсы с воскресенья отменили.

Персонального уведомления об отмене рейса «Белавиа» Виктории не пришло — об этом она узнала из аккаунта авиакомпании в Instagram, рассказывает девушка.

Что делать дальше, студентка пока точно не знает. Ждет новостей из университета и надеется, что, возможно, ее переселят в другое место. А если нет, будет искать съемное жилье. Возвращаться домой Виктория пока не планирует. Отмененный рейс она планирует перенести на другие даты, когда обстановка изменится.

— Надеюсь, что все обойдется и я останусь здесь. Стараюсь не суетиться и не нагонять панику. Жду дальнейших инструкций от университета. Надеюсь, что он не бросит: нас все время успокаивают, что все хорошо. Просят не выходить из общежития, ходить в магазин только по одному. Хотя там, в магазинах, покупатели не всегда нормально ведут себя. Сегодня смотрю: разобрали всю туалетную бумагу. На секунду подумалось: «Может, и мне купить?» А потом одергиваю себя: не надо думать стадно.

Другие студенты из ее окружения, рассказывает Виктория, все-таки поддались панике.

— Вчера у некоторых девочек-соседок были слезы, родители экстренно покупали им билеты за 400−500 долларов на последние рейсы, говорили выбрасывать все вещи, лишь бы они были дома. Я тоже очень хочу оказаться дома с родными, но в данной ситуации стараюсь не паниковать. Родители тоже более-менее спокойны.

«Пробивал даже маршрутки из Белостока, которые возят людей на „закупы“»

В четверг вечером, 12 марта, Ярослав Лысковец выехал из Минска в Гданьск. Планировал провести там выходные и к понедельнику вернуться домой.

— Границу прошли спокойно. Правда, сейчас при въезде поляки дают заполнить анкету, в которой нужно указать, как с тобой связаться в Польше, с кем сконтактироваться, если с тобой случится что-то плохое.

В пятницу, 13 марта, Польша объявила о закрытии границ для иностранцев. Узнав эту новость, Ярослав подумал, что ничего страшного в ней нет: выехать-то он сумеет. Но оказалось, что нет.

— Сегодня зашел на сайт польского перевозчика и увидел, что отменены все прямые автобусные маршруты из Гданьска, которыми я ехал сюда. В том числе и мой автобус на воскресенье.

Ярослав сразу же стал искать другие маршруты и автобусные компании. Но пока никаких вариантов, как уехать из Польши, он не нашел.

— Позвонил в польский Ecolines, там сказали, что «наверное, отменим». После этого на сайте появилось официальное объявление об отмене всех рейсов из Польши в Беларусь. На сайте LOT ближайшие даты, когда будет действовать запрет на въезд, недоступны, а «Белавиа» на польском выдает, что самолетов нет. Пробивал даже маршрутки из Белостока, которые возят людей на «закупы», связался с ними. Сказали, что тоже не ездят. Получается, нужно ехать куда-то на границу и пробовать ловить машину, которая едет в Беларусь.

В субботу, 14 марта, Ярослав связался с посольством Беларуси в Варшаве. Никаких конкретных указаний или помощи он не получил.

— Они пока просто собирают данные. Спросили, до которого у меня действует виза, как со мной созвониться. Но на данный момент конкретной информации насчет какого-либо организованного выезда или других возможностей нет.

Елизавета Кравченко и ее подруга 12 марта приехали в Чехию. В тот же день они узнали о введении чрезвычайной ситуации.

— Начали проверять, везде была информация о том, что транспортное сообщение закроют с 16 марта, без особого уточнения, наземное или авиа. Билеты обратно у нас были на автобус Flixbus на 14 марта в 7.05. От перевозчика не поступало никаких писем об отмене рейса, на официальном сайте была информация о том, что приостанавливаются рейсы только в Чехию, а не из страны!

13 марта в 23.15, продолжает Елизавета, она получила письмо о том, что с 00.00 14 марта закрывается наземное транспортное сообщение, и ее автобусный рейс отменен.

— С техподдержкой связаться невозможно, отвечает бот. На автовокзале нам сообщают, что рейсы отменены и уехать на автобусе или поезде нереально. Про самолеты никто не знает. Быстро поехали в аэропорт, там кассы «Белавиа» нет, покупка билетов только онлайн. Рейс Прага — Минск стоил 250 долларов на человека. Пришлось экстренно искать помощи у родных и покупать билеты, чтобы хоть как-то вернуться домой. В очереди на посадку услышали, что билетов на март в Минск уже нет.

Сейчас Елизавета и ее подруга уже дома.

Чехия с 16 марта полностью закрывает свои границы. Страна запрещает въезд на свою территорию всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное пребывание в стране. Кроме того, всем жителям страны запрещается покидать ее.

Польша вводит запрет на въезд для иностранцев с 15 марта. В стране ограничивают деятельность торговых центров, заведений общепита, запрещаются массовые мероприятия с участием более 50 человек.

16 марта границу для иностранцев закроет еще одна соседка Беларуси — Украина. Там ограничения вводятся пока на две недели. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробнее о принимаемых мерах. Почитайте, что делать туристам, которые планировали улететь на отдых из Киева.

Страны Балтии также заявили о режиме ЧС. В Латвии обучение в школах и вузах будет проходить удаленно. Детские сады смогут посещать только те дети, родители которых не посещали затронутые новым коронавирусом страны и не контактировали с такими лицами. Запрещаются все публичные мероприятия численностью свыше 200 человек. Правительство призывает граждан не выезжать за пределы страны. В Эстонии чрезвычайные меры продлятся до 1 мая. Приостановлена продажа билетов на популярные круизные рейсы по маршруту Таллин — Стокгольм — Таллин, в аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль, закрываются музеи и кинотеатры, запрещаются массовые мероприятия. В Литве с 13 марта на пять недель закрывают все образовательные учреждения и публичные места развлечений, будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений.