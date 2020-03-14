Белорусам на заметку: какие ограничения из-за коронавируса ввела Польша 4 14.03.2020, 21:55

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Фото – Piotr Malecki / Napo Images / Forum

Самая важная информация на данный момент.

Польша закрывает границы для иностранцев и вводит специальные меры внутри страны для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. «Белсат» собрал самую важную информацию на данный момент.

Как теперь можно въехать и выехать из Польши?

Чтобы предотвратить быстрое распространение вируса, правительство Польши решило максимально ограничить передвижение людей. В период закрытия границ, то есть минимум до 23:59 24 марта Польша прекращает международные пассажирские авиа- и железнодорожные соединения с другими странами.

Исключение сделано для чартерных рейсов с гражданами Польши на борту.

Выехать с территории Польши, а также въехать туда те, кто имеют на это право, смогут автотранспортом – автобусами, микроавтобусами или частными автомобилями.

«В связи с пандемией Польша закрывает также два пограничные перехода: Половцы – Песчатка и Беловежа – Переров», – сообщили «Белсату» в пограничной службе Польши.

Продолжит курсировать весь грузовой транспорт. Доставка товаров будет проходить бесперебойно.

Границу закрывают не для всех иностранцев

Запрет на въезд для иностранцев начнет действовать 15 марта с 12:00. Въехать в Польшу смогут только граждане этой страны и следующие категории иностранцев:

дипломаты;

профессиональные водители автотранспорта;

жители приграничных зон, работающих в Польше;

обладатели карт поляка;

обладатели временного или постоянного вида на жительство, а также разрешения на работу в Польше;

те, у кого муж, дети или жена имеют польское гражданство.

Каждый путешественник, въезжающий в Польшу, должен будет заполнить формуляр, где, в частности, надо указать адрес, где он будет пребывать во время 14-дневного карантина.

Иностранцы других категорий смогут въехать в Польшу только в исключительных случаях после рассмотрения их обращения и обоснований. Решаться это будет индивидуально.

«В некоторых случаях об этом будет решать санитарно-эпидемиологическая служба», – рассказали журналистам на пограничном переходе «Бобровники».

Следует помнить, что такой человек должен будет предоставить пограничникам адрес, где он будет находиться во время карантина, а также продемонстрировать финансовые средства на этот период.

«300 злотых на первые три дня и по 75 злотых на каждый следующий. Также нужно будет указать пограничникам обратный билет или деньги на него (200 злотых)», – уточнили на пограничном переходе «Кузница».

С учетом этого, при отсутствии минимум 1250 злотых такого человека пограничники не впустят даже после согласия санитарно-эпидемиологической службы.

Можно ли въехать в Польшу тем, кто едет транзитом?

Нет, транзитным путешественникам въезд на территорию Польши будет запрещен. Выехать из Польши можно без проблем.

Как будет проходить карантин?

Всех, кого пропустят в Польшу, обследуют и зарегистрируют. А потом отправят на обязательный 14-дневный домашний карантин.

Выйти нельзя будет ни на прогулку с собакой, ни к врачу, в магазин, аптеку или банк.

Если вы живете не один, то все ваши родные и соседи по квартире также должны сидеть две недели дома и не выходить.

Водитель варшавского автобуса отделен от пустого салона зоной, которую пассажирам нельзя пересекать. 14 марта 2020 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

Просить помощи с покупками или прогулка с собакой придется родных, друзей или соседей.

Обязательный карантин не касается:

жителей приграничных зон, которые живут в Польше, но работают в соседней стране;

иностранцев, живущих в соседней стране, но работающих в Польше и регулярно ездящих через границу;

водителей грузового и пассажирского автотранспорта, выполняющих свои профессиональные обязанности

Что будет, если нарушить карантин?

Людей в местах карантина минимум раз в день проверит полиция – по домофону или телефону (прося, например, подойти к окну).

При нарушении правил карантина такого человека ждет штраф до 5000 злотых и принудительное возвращение в место карантина, сообщает «Gazeta Prawna» со ссылкой на полицию.

Будут ли работать магазины и кафе?

Вслед за карантином в детских садах, школах и университетах польское правительство с полночи субботы на неопределенный срок ограничило работу торговых и гастрономических пунктов и запретило государственные, публичные и религиозные собрания людей численностью более 50 человек – как в зданиях, так и на свежем воздухе.

Будут работать:

продуктовые магазины;

банки и другие финансовые учреждения;

аптеки;

магазины с косметическими товарами и бытовой химией;

общественные прачечные.

Рестораны и кафе могут продавать еду только на вынос или с доставкой домой.

Не будут работать:

тренажерные залы;

фитнес-клубы;

бассейны;

музеи;

библиотеки;

кинотеатры;

ночные клубы.

В случае улучшения ситуации с эпидемией коронавируса правительство Польши через 14 дней проанализирует возможность отмены распоряжения об ограничении деятельности торговли.

Что делать, если вам стало плохо?

Супермаркет «Auchan» в Белостоке. Фото — Михаил Кость/Форум

Польские власти призывают всех, кто чувствует себя плохо, не ходить к врачам, а позвонить на инфолинию NFZ 800-190-590, где перенаправят на телефон ближайшей больницы, специализирующейся на зараженных коронавирусом. Если симптомы будут похожи на коронавирус, за пациентом вышлют машину скорой помощи. Также польские власти обещают делать тесты на коронавирус и лечить больных бесплатно, даже если у пациента нет медицинской страховки.