Белорусам на заметку: какие ограничения из-за коронавируса ввела Польша

Белорусам на заметку: какие ограничения из-за коронавируса ввела Польша4
- 14.03.2020, 21:55
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Самая важная информация на данный момент.
Польша закрывает границы для иностранцев и вводит специальные меры внутри страны для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. «Белсат» собрал самую важную информацию на данный момент.
Как теперь можно въехать и выехать из Польши?
Чтобы предотвратить быстрое распространение вируса, правительство Польши решило максимально ограничить передвижение людей. В период закрытия границ, то есть минимум до 23:59 24 марта Польша прекращает международные пассажирские авиа- и железнодорожные соединения с другими странами.
Исключение сделано для чартерных рейсов с гражданами Польши на борту.
Выехать с территории Польши, а также въехать туда те, кто имеют на это право, смогут автотранспортом – автобусами, микроавтобусами или частными автомобилями.
«В связи с пандемией Польша закрывает также два пограничные перехода: Половцы – Песчатка и Беловежа – Переров», – сообщили «Белсату» в пограничной службе Польши.
Продолжит курсировать весь грузовой транспорт. Доставка товаров будет проходить бесперебойно.
Границу закрывают не для всех иностранцев
Запрет на въезд для иностранцев начнет действовать 15 марта с 12:00. Въехать в Польшу смогут только граждане этой страны и следующие категории иностранцев:
дипломаты;
профессиональные водители автотранспорта;
жители приграничных зон, работающих в Польше;
обладатели карт поляка;
обладатели временного или постоянного вида на жительство, а также разрешения на работу в Польше;
те, у кого муж, дети или жена имеют польское гражданство.
Каждый путешественник, въезжающий в Польшу, должен будет заполнить формуляр, где, в частности, надо указать адрес, где он будет пребывать во время 14-дневного карантина.
Иностранцы других категорий смогут въехать в Польшу только в исключительных случаях после рассмотрения их обращения и обоснований. Решаться это будет индивидуально.
«В некоторых случаях об этом будет решать санитарно-эпидемиологическая служба», – рассказали журналистам на пограничном переходе «Бобровники».
Следует помнить, что такой человек должен будет предоставить пограничникам адрес, где он будет находиться во время карантина, а также продемонстрировать финансовые средства на этот период.
«300 злотых на первые три дня и по 75 злотых на каждый следующий. Также нужно будет указать пограничникам обратный билет или деньги на него (200 злотых)», – уточнили на пограничном переходе «Кузница».
С учетом этого, при отсутствии минимум 1250 злотых такого человека пограничники не впустят даже после согласия санитарно-эпидемиологической службы.
Можно ли въехать в Польшу тем, кто едет транзитом?
Нет, транзитным путешественникам въезд на территорию Польши будет запрещен. Выехать из Польши можно без проблем.
Как будет проходить карантин?
Всех, кого пропустят в Польшу, обследуют и зарегистрируют. А потом отправят на обязательный 14-дневный домашний карантин.
Выйти нельзя будет ни на прогулку с собакой, ни к врачу, в магазин, аптеку или банк.
Если вы живете не один, то все ваши родные и соседи по квартире также должны сидеть две недели дома и не выходить.
Просить помощи с покупками или прогулка с собакой придется родных, друзей или соседей.
Обязательный карантин не касается:
жителей приграничных зон, которые живут в Польше, но работают в соседней стране;
иностранцев, живущих в соседней стране, но работающих в Польше и регулярно ездящих через границу;
водителей грузового и пассажирского автотранспорта, выполняющих свои профессиональные обязанности
Что будет, если нарушить карантин?
Людей в местах карантина минимум раз в день проверит полиция – по домофону или телефону (прося, например, подойти к окну).
При нарушении правил карантина такого человека ждет штраф до 5000 злотых и принудительное возвращение в место карантина, сообщает «Gazeta Prawna» со ссылкой на полицию.
Будут ли работать магазины и кафе?
Вслед за карантином в детских садах, школах и университетах польское правительство с полночи субботы на неопределенный срок ограничило работу торговых и гастрономических пунктов и запретило государственные, публичные и религиозные собрания людей численностью более 50 человек – как в зданиях, так и на свежем воздухе.
Будут работать:
продуктовые магазины;
банки и другие финансовые учреждения;
аптеки;
магазины с косметическими товарами и бытовой химией;
общественные прачечные.
Рестораны и кафе могут продавать еду только на вынос или с доставкой домой.
Не будут работать:
тренажерные залы;
фитнес-клубы;
бассейны;
музеи;
библиотеки;
кинотеатры;
ночные клубы.
В случае улучшения ситуации с эпидемией коронавируса правительство Польши через 14 дней проанализирует возможность отмены распоряжения об ограничении деятельности торговли.
Что делать, если вам стало плохо?
Польские власти призывают всех, кто чувствует себя плохо, не ходить к врачам, а позвонить на инфолинию NFZ 800-190-590, где перенаправят на телефон ближайшей больницы, специализирующейся на зараженных коронавирусом. Если симптомы будут похожи на коронавирус, за пациентом вышлют машину скорой помощи. Также польские власти обещают делать тесты на коронавирус и лечить больных бесплатно, даже если у пациента нет медицинской страховки.