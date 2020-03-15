«Либо нам лгут, либо в Беларуси нет элементарных средств для борьбы с коронавирусом» 6 15.03.2020, 8:50

2,993

Почему в стране до сих пор не вводят карантин?

На фоне беспрецедентных мер, принимаемых европейскими государствами для защиты своих граждан от коронавируса, позиция белорусских властей выглядит более чем безответственной. Так, 13 марта Минздрав Беларуси провел пресс-конференцию по коронавирусу, на которой в очередной раз заявил, что карантин в школах и детских садах вводить не будут.

Корреспондент Charter97.org поговорил со студенткой Варшавского университета из Беларуси Александрой Ю. (фамилия есть в редакции и не публикуется по ее просьбе) и попросил сравнить ситуацию в связи с эпидемией коронавируса в Польше и Беларуси.

- Вы живете и учитесь в Польше, но еще совсем недавно, до закрытия границы польскими властями, бывали у родственников в Беларуси. Расскажите о своих впечатлениях: как польское общество и власти реагируют на эпидемию коронавируса?

- Как бы это не странно звучало, но я и мои знакомые как будто ждали, когда «до нас дойдет». Все новости разрывались от сообщений про вирус в Европе. Многие уже тогда начали задумываться, сдавать ли авиабилеты в Италию. Хотя одна подруга две недели назад вернулась из Франции, и смеялась, что там было классно, без очередей и толп в Лувре. В аэропортах уже тогда были введены меры: прилетающим проверяли температуру и давали заполнить анкету.

Какое-то время некоторым даже казалось, что он поляков просто скрывают случаи, чтобы не было паники. Но оказалось, что это совсем не так и польские власти очень адекватно сработали в ситуации с эпидемией.

Первый случай появился буквально на этой неделе, и уже начался небольшой ажиотаж. Потихоньку в некоторых магазина начинали пустеть полки с мясом, крупами и туалетной бумагой. Насчет последней: как оказалось, именно она первая пропала в 80-ые во время конца коммунистической Польши.

Многие мои знакомые сначала смеялись над пустыми полками и ажиотажем, но потом, когда уже появились официальные заявления властей, все стали сидеть дома. Причем, я заметила, что многие мои польские знакомые в «Фейсбуке» призывают сидеть дома.

Я решила не бежать в магазин сразу, подождала до пятницы. Днем еще не было так много людей. И в обычном супермаркете было заметно, что разобрали все мясо. Кто-то из работников вынес на полки туалетную бумагу, и сразу громко об этом объявил. Я не мясоед, так что получилось купить все, что мне нужно, хотя бы на выходные.

Вечером в пятницу появилось сообщение о том, что власти вводят в Польше чрезвычайный режим. Бары, рестораны, кафе закрываются, они будут работать только в режиме доставки. Кстати, курьерские фирмы тоже выслали рассылку, что, если вы оплатили онлайн, то курьер просто вам позвонить в дверь и уйдет, чтобы не было прямого контакта.

Еще даже за пару дней до объявление везде в общественном транспорте развесили памятки о мерах предосторожности. Университеты объявили о карантине еще раньше.

Я считаю, что меры, которые ввели польские власти, правильны, тут лучше действовать как можно быстрее.

- До введения Польшей карантина и закрытия границы вы жили, что называется, на две страны. Что вы можете сказать о ситуации с коронавирусом в Беларуси?

- Я разговаривала со своей мамой, которая живет в Минске, так она сказала: «Мне жаль, что у нас не вводят такие же меры, как у вас в Польше». Так что ей и ее знакомым приходиться самим принимать меры. Например, ее звали в театр, она решила отказаться. Многие стараются брать больничный, не пускать детей в школы, иногородние студенты используют любые возможности, чтобы поехать домой и «отсидеться».

Еще одна минская родственница была на днях на приеме у врача и подняла в разговоре тему коронавируса в Беларуси. Она спросила: «Действительно ли в стране только 27 заболевших?». Врач отвел глаза в сторону и вполголоса ответил: «Выявлено больше, но вы никому ни говорите, что я вам это рассказал». Он добавил, что целые группы людей помещают на карантин и о результатах тестов молчат и врачам сообщать информацию запрещают.

Другие, с кем я разговаривала в Беларуси, не сильно доверяют властям, которые ведут себя так, как будто эта проблема все еще где-то в стороне. Зная наши власти, могу предположить, что при желании они могли бы очень жесткий карантин ввести, но пока, видимо, им нужно показать, что они «не такие, как все».

- Чем принципиально отличаются подходы польских и белорусских властей к проблеме пандемии коронавируса?

- Польские власти не стали ждать, пока заболеют сотни человек, чтобы начать принимать меры. Сначала, это были сообщения в общественном транспорте, карантин в университетах, а потом уже — общий по всей стране. В Беларуси люди все еще могут с риском для своего здоровья и жизни идти в кино, театры и на концерты.

В новостях были сообщения о том, как изолировали студентов БГУ, но они забывают, что эти студенты еще пару дней до этого свободно гуляли по городу, ходили в магазины, в гости.

С одной стороны, знакомый белорус недавно рассказывал, как он в феврале вернулся из Ирана. В аэропорту он заполнил анкету, а через пару дней позвонили спросить, как здоровье. К счастье, он действительно не заболел. Но с другой стороны я видела уже много сообщений, которые говорили только халатности в мерах предосторожности на границах.

Я уверена в том, что нужно сохранять холодный рассудок и не бояться вируса, но с другой стороны я вижу мало очень ответственности у белорусских властей по отношению к этой проблеме. Не могу понять одного: почему они до сих пор не вводят карантин?

- К каким последствиям, по вашему мнению, может привести такая политика белорусских властей?

- Очевидно, что это может привести только к быстрейшему росту заболевших — и даже к взрывному росту эпидемии и смертям людей, которые можно было предотвратить. Как мы знаем по опыту других стран, коронавирус распространяется очень быстро. Так что нам либо лгут, либо у них действительно нет тестов для быстрой диагностики и элементарных средств для борьбы с коронавирусом.