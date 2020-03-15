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«Молчание приведет к катастрофе»

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  • Михаил Колтович, пресс-служба «Европейской Беларуси»
  • 15.03.2020, 16:30
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«Молчание приведет к катастрофе»

До какой степени нужно ненавидеть свой народ, чтобы молча смотреть на то, как надвигается катастрофа?

За все время своего правления, Лукашенко не сделал для Беларуси ничего. Каждый шаг диктатора выливался в катастрофы разных масштабов - от экологических до финансовых, а все позитивное, что случилось за последние 26 лет, произошло не благодаря ему, а вопреки.

Даже сейчас, когда страна стоит на пороге реальной угрозы, безумный правитель вновь играет в великого специалиста во всех областях и открыто вредит.

Эпидемия коронавируса для Беларуси обернется настоящей катастрофой с человеческими жертвами. Если сейчас не принять срочные меры по противодействию эпидемии - всему может настать конец.

Китай, Италия, Испания, Франция, США - страны с высоким уровнем социальной ответственности и с передовой медициной, которая нормально финансируется. Но даже они не справляются с коронавирусом. Правительства этих стран понимает возможные последствия и делает всё, чтобы их минимизировать.

А что у нас? Что происходит в стране, где медики не всегда получают одноразовые перчатки, живут за нищенские зарплаты и часто имеют уровень знаний и опыта ниже, чем бабки-повитухи? Тысячи белорусов требуют введения карантина в учебных заведениях и на крупных предприятиях, а власти делают вид, что всё хорошо. Врачей при этом запугивают и шантажируют.

Повторюсь: молчание приведет к катастрофе. Если власти немедленно не примут меры, мы окажемся в глубочайшей яме, из которой вылазить по итогу будет очень сложно.

И, как всегда, помехой решению проблемы является всего один человек.

Михаил Колтович, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»


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