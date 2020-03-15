Вокзалы продают последние автобусные билеты в Литву и Украину

Вокзалы продают последние автобусные билеты в Литву и Украину1
- 15.03.2020, 18:12
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Рейсы в Польшу и Латвию отменены.
В связи с карантином в Латвии, Литве, Польше и Украине белорусские автовокзалы прекращают продажу билетов по этим направлениям.
В справочной международных касс Центрального автовокзала Минска «Белсату» сообщили, что там можно приобрести только билеты на последние два рейса до Вильнюса – на 20:00 15 марта и на 6:30 16 марта.
Билеты на автобусы в Россию – Москву и Санкт-Петербург – можно приобрести без ограничений.
В справочной брестского автовокзала журналистам сообщили, что в продаже есть еще несколько десятков билетов в разные украинские города на сегодня и завтра.
«В Польшу ближайшие десять дней билеты продавать не будем в связи с карантином в этой стране», – рассказали на вокзале.
Гродненский автовокзал уже не продает билеты на рейсы в Польшу, с завтрашнего дня отменяются рейсы в Литву. Последние автобусы в Вильнюс отправятся из Гродно сегодня в 18:30 и в 19:00.
В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, все соседи Беларуси, кроме России, ввели карантин и заявили о том, что запретят въезд на свою территорию иностранцев. После этого автокомпании начали отменять рейсы во все эти страны. Ранее рейсы в Молдову и Украину отменила также Белорусская железная дорога. 15 марта БЖД сообщила о временной отмене пассажирских поездов в Литву и Латвию.