Вокзалы продают последние автобусные билеты в Литву и Украину 1 15.03.2020, 18:12

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Иллюстративное фото – Michal Kosc / Forum

Рейсы в Польшу и Латвию отменены.

В связи с карантином в Латвии, Литве, Польше и Украине белорусские автовокзалы прекращают продажу билетов по этим направлениям.

В справочной международных касс Центрального автовокзала Минска «Белсату» сообщили, что там можно приобрести только билеты на последние два рейса до Вильнюса – на 20:00 15 марта и на 6:30 16 марта.

На польско-белорусской границе. Снимок сделан 14 марта. Фото – belsat.eu

Билеты на автобусы в Россию – Москву и Санкт-Петербург – можно приобрести без ограничений.

В справочной брестского автовокзала журналистам сообщили, что в продаже есть еще несколько десятков билетов в разные украинские города на сегодня и завтра.

«В Польшу ближайшие десять дней билеты продавать не будем в связи с карантином в этой стране», – рассказали на вокзале.

Гродненский автовокзал уже не продает билеты на рейсы в Польшу, с завтрашнего дня отменяются рейсы в Литву. Последние автобусы в Вильнюс отправятся из Гродно сегодня в 18:30 и в 19:00.

Санитарный контроль на польско-литовской границе во время карантина осуществляют работники санитарно-эпидемиологической службы и пожарные.

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, все соседи Беларуси, кроме России, ввели карантин и заявили о том, что запретят въезд на свою территорию иностранцев. После этого автокомпании начали отменять рейсы во все эти страны. Ранее рейсы в Молдову и Украину отменила также Белорусская железная дорога. 15 марта БЖД сообщила о временной отмене пассажирских поездов в Литву и Латвию.