В Хабаровске жители бараков просят у Трампа помощи 13 15.03.2020, 18:21

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Фото:RFE/RL

Помощь российских властей ограничивается установкой билборда о праздновании 75-летия победы.

В Хабаровске около 200 жителей бараков вышли на митинг с требованиями признать их дома аварийными, сообщил корреспондент сайта Сибирь.Реалии с места события. В построенном в 1930-х годах временном жилье нет канализации и отопления, стены покрыты грибком, а фундаменты разрушаются, но власти признали дома подлежащими реконструкции.

В Хабаровске несколько микрорайонов полностью состоят из деревянных двухэтажных бараков. И один из самых проблемных – район вдоль проспекта 60 лет Октября. Здесь сразу 67 домов нуждаются в расселении. По словам жителей, построить для них новые дома обещают еще с 1950-х годов прошлого века, но до сих пор на это не нашлось средств.

Пока в мире борются с коронавирусом, в Хабаровске проводят митинг против жизни в бараках. Это убивает быстрее вируса. За помощью сибиряки обращаются к Трампу.

"Нам всё говорят, что у нас нормальные дома, прекрасные просто! –возмущается жительница барака Татьяна Соколова. – Но я бы посмотрела, если бы они тут, в своих лакированных ботинках пожили. Дети у нас рождаются, а что такое туалет и ванна узнают только в детском саду или школе! Канализации нет, все на ведра ходят, а парашу эту выливают потом здесь же – а что ещё остается? Вонища, окон не открыть! Раньше хоть общественный туалет вычищали, а сейчас и этого не делают. По подъездам крысы бегают, мы с ними уже здороваемся, про тараканов вообще молчу. И это XXI век на дворе!"

Пока в мире борются с коронавирусом, в Хабаровске проводят митинг против жизни в бараках. Это убивает быстрее вируса. За помощью сибиряки обращаются к Трампу. Помощь российских властей ограничивается установкой билборда о праздновании 75-летия Победы pic.twitter.com/tZf4W5GqS5 — Alexey Navalny (@navalny) March 15, 2020

Объяснить планы администрации города на расселение этих домов только в 2025 году попытался Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда Хабаровска. По его словам, проблема в том, что жители не платят за коммунальные услуги: долги всех домов давно перевалили за 30 млн рублей. Но такое объяснение митингующих не устроило: по их мнению, суммы в квитанциях не соответствуют получаемым услугам.

В отчаянии жители домов накануне митинга повесили баннеры, с призывами к президенту США Донадьду Трампу помочь с расселением. Но баннеры не провисели и дня: по их словам, представители управляющей компании спешно всё сняли. Однако на митинге представитель администрации обещал заняться этим вопросом, а члены одной из партий предложили юридическую помощь.