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В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

  • 16.03.2020, 20:53
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
иллюстрационное Фото

В испытаниях участвуют 45 добровольцев.

В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщает meduza.io со ссылкой на Associated Press.

Исследования проводятся в Институте исследования здоровья штата Вашингтон в Сиэтле. В них участвуют 45 добровольцев, которым будут введены по две дозы вакцины — сейчас и месяц спустя.

Вакцина была разработана компанией Moderna при участии Национального института здоровья.

Как отмечает AP, даже если эксперимент окажется успешным, вакцина поступит на рынок не раньше, чем через год.


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