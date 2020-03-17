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В Польше коронавирусом заразились уже 205 человек

  • 17.03.2020, 14:55
В Польше коронавирусом заразились уже 205 человек
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Пятеро из них умерли.

В Польше зафиксировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительным результатом лабораторных исследований, сообщили во вторник утром в Министерстве здравоохранения страны, передает tvn24.pl.

Также сообщается что пятый человек с коронавирусной инфекцией умер в больнице в Валбжихе. «Он 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания», — сообщает Минздрав Польши.

В целом количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 205 человек.


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