В Польше коронавирусом заразились уже 205 человек 17.03.2020, 14:55

Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Пятеро из них умерли.

В Польше зафиксировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительным результатом лабораторных исследований, сообщили во вторник утром в Министерстве здравоохранения страны, передает tvn24.pl.

Также сообщается что пятый человек с коронавирусной инфекцией умер в больнице в Валбжихе. «Он 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания», — сообщает Минздрав Польши.

В целом количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 205 человек.