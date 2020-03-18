Диетолог развенчала миф о пользе от подсчета калорий 4 18.03.2020, 11:26

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Чтобы быть в форме, вовсе не обязательно зацикливаться на цифрах.

Здоровый образ жизни, физическая активность и правильное сбалансированное питание помогут быть в форме без помощи всевозможных приложений для подсчета калорий. Важно не ограничивать себя в питании, а сделать рацион полноценным, рассказала в интервью фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог, телеведущая Арина Скоромная, пишет ria.ru.

«Правильное питание — это не ограничение, а полноценность. Пищевые привычки имеют значение. Мы сможем набрать норму необходимых микро- и макронутриентов, всех питательных веществ, если будем есть правильную еду. Предпочтительны простые продукты: овощи, крупы, макароны, мясо, рыба, яйца, сухофрукты, орехи. Если большая часть рациона будет состоять из них, не будет потребности есть гадости, слишком калорийные продукты и не надо будет ничего считать», — рассказала она.

Подсчет калорий хорош для новичков, потому что можно примерно понять свою норму. Однако важно помнить, что есть много тонкостей, которые не дают точно посчитать съеденное количество калорий, отметила диетолог-нутрициолог.

«Все программы, приложения для подсчета очень примерны. Невозможно просчитать точное количество усваиваемых калорий. Сегодня вы можете съесть условные 1400 калорий, дальше, например, заболели или у вас начались проблемы с желудком. От физического и душевного состояния зависит усвоение продуктов и калорий. Человек не робот, у которого все можно точно посчитать», — отметила Арина Скоромная.

В большей степени за организм и даже за характер отвечают гормоны. Если произойдет сбой в гормональной системе, все подсчеты уйдут в никуда, добавила диетолог-нутрициолог.

«Например, при стрессе вырабатывается гормон кортизол. Он препятствует наращиванию мышечной массы и похудению. Человек может этого не знать и продолжать считать калории, но все подсчеты будут заведомо неверны», — уточнила Арина Скоромная.