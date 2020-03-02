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В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

  • 2.03.2020, 20:06
В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
иллюстрационное Фото

Служба госбезопасности Латвии сообщила о неудачной попытке завербовать одного из ее сотрудников.

Об этом сообщает Delfi.

Как рассказал сотрудник службы, неизвестный латыш предлагал ему начать шпионить в интересах российской спецслужбы, название которой не раскрывается. Как выяснилось в результате следствия, эту задачу задержанный житель Латвии получил от той самой спецслужбы РФ.

Уголовный процесс по данному факту был начат еще в июле прошлого года, а в середине февраля этого года дело уже было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования. Информацию об этом Служба госбезопасности обнародовала только сейчас.

В службе объясняют, что вербовщик предлагал сотруднику латвийской спецслужбы собирать и передавать РФ информацию, содержащую гостайну, доступ к которой имел этот агент.

На данный момент вербовщик по решению суда помещен под стражу на время следствия.


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