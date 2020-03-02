США перебросили ударную группу к Сирии 2.03.2020, 21:54

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Авианосец Dwight Eisenhower в сопровождении атомной подлодки, двух эсминцев и двух фрегатов вошел в Средиземное море.

На фоне резкого обострения ситуации в Сирии, где турецкая армия начала операцию «Весенний щит», оттесняя силы Башара Асада из последней не занятой ими провинции Идлиб, США перебросили в Средиземное море авианосную ударную группу Военно-морского флота.

Как сообщает AlmasdarNews со ссылкой на данные портала Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов в мировом океане, авианосец USS Dwight D. Eisenhower, на борту которого находятся восемь эскадрилий истребителей F/A-18E, а также вертолеты и около 6 тысяч военнослужащих, в субботу пересек пролив Гибралтар, передает finanz.ru.

Его сопровождают ракетные крейсеры USS Vella Gulf и USS San Jacinto, вооруженные крылатыми ракетами Tomahawk, а также эскадра эсминцев USS Stout, USS James E. Williams иUSS Truxton. По данным Khan36News, в составе группировки также находится атомная подлодка, вооруженная крылатыми ракетами, а на борту авианосца находятся 48 истребителей.

Ударная группа 6-го флота «проводит операции по поддержке морской безопасности в международных водах вместе с союзниками» США, заявило командование американского ВМФ.

Авианосец Dwight Eisenhower обеспечивает «огромные возможности» в регионе, прокомментировала ситуацию вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая 6-м флотом США, в ведении которого находятся европейский и североамериканский театры военных действий, включая воды Средиземного моря.

По ее словам, операции ударной группы будут сосредоточены на «обеспечении безопасности и поддержании жизненно важных линий коммуникаций», а также «продемонстрируют приверженность» США партнерским обязательствам перед странами Европы и Африки.

Россия в свою очередь также перебросила в Средиземное море фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Тем временем Центр примирения сторон, представляющий военную группировку России в Сирии, заявил, что отныне отказывается гарантировать безопасность полетов турецкой авиации, де-факто пригрозив сбивать самолеты при нарушении границы.

О закрытии воздушного пространства над Идлибом, где третьи сутки идут ожесточенные бои, власти Сирии объявили в воскресенье после того, как Турция начала бомбить аэродромы близ Алеппо и сбила два Су-24, от которых позднее открестились в Минобороны РФ.

Несмотря на резкое обострение обстановки прямое столкновение российских и турецких военных практически исключено - на это указывает подчеркнутое нежелание Анкары обвинять Москву в авиаударе по турецкому конвою, в результате которого погибли больше 30 человек, отмечает политолог Федор Лукьянов: «Война будет иметь такие разрушительные последствия для обеих сторон, что это исключено. Кто наносил удар, мы доподлинно не знаем, но то, что все аккуратно подчеркивают, что это был сирийский режим, как раз и показывает, что никто не заинтересован в какой-либо российско-турецкой эскалации».

Обсуждать дальнейшую судьбу Идлиба президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут в ходе личной встречи, которая состоится в Москве. В понедельник Эрдоган подтвердил, что приедет на переговоры 5-6 марта.