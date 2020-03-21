ВОЗ: В мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса нового типа 3 21.03.2020, 17:38

1,720

Первые клинические испытания уже начинаются, однако до повсеместной вакцинации пока далеко.

В мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса нового типа COVID-19. Поиском решения занимаются несколько стран. Первые клинические испытания уже начинаются, однако до повсеместной вакцинации пока далеко. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает «Голос Америки».

Ведущие специалисты сообщают, что клинические испытания и подтверждения безопасности, необходимые для выпуска работоспособной вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев.

Первые испытания вакцины на людях, которые начались на этой неделе в США, были беспрецедентными по скорости, заявили в ВОЗ. По данным организации, это произошло из-за того, что Китай и другие страны поделились геномом нового коронавируса с учёными по всему миру.

Как пишет The Wall Street Journal, более 20 тысяч человек согласились поучаствовать в поиске вакцины против нового коронавируса вместе с британскими учёными из лаборатории hVIVO. Участников эксперимента не будут заражать COVID-19 из-за отсутствия лекарства. Для этого будет использован вирус того же семейства. Тысячи человек будут находиться на территории распространения вируса. Испытание будет успешным в случае, если человек не заболел. За участие в эксперименте положено вознаграждение в размере трёх с половиной тысяч фунтов.

Россия заявила об испытании шести вакцин. 19 марта Минздрав сообщил, что российские специалисты расшифровали полный геном вируса. По данным министерства, это может ускорить появление вакцины.

Распространение СОVID-19 пошло в декабре прошлого года из Китая. На сегодняшний день в мире заболели почти 277 тысяч человек, умерли более 11 тысяч пациентов. В марте центр эпидемии переместился в Италию. Там зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения вирусом нового типа. Число умерших составило более четырёх тысяч – почти на 800 человек больше, чем в Китае.