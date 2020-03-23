США потратят $4 триллиона на спасение экономики и выплатят по $3 тысячи каждой семье 4 23.03.2020, 10:51

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Запланированная сумма равна 20% американского ВВП.

Администрация Дональда Трампа совместно с Федеральной резервной системой США подготовили пакет поддержки экономики, которая, по оценке банков Уолл-стрит, уже находится в рецессии, рискующей стать самой глубокой за последние 12 лет, передает finanz.ru.

В общей сложности экономика получит 4 триллиона долларов дополнительной ликвидности в виде налоговых льгот, кредитов бизнесу, финансирования медицинских учреждений и прямых выплат американским семьям на покрытие их повседневных расходов, сообщил в эфире Fox Business глава Минфина США Стивен Мнучин.

Запланированная сумма равна 20% американского ВВП. Около половины - 2 трлн долларов - оплатит бюджет, для которого объявленные меры эквивалентны 60% доходов и 40% расходной части.

«Президент решительно настроен защитить американских рабочих. Первой частью (плана помощи) станут кредиты на поддержание устойчивости для малого бизнеса. Если вы малый предприниматель, вы получите две недели денежного потока, чтобы платить своим сотрудникам», - сообщил Мнучин.

По его словам, программа, которая также будет включать прощение части кредитов и оплату накладных корпоративных расходов, позволит «малому и крупному бизнесу продержаться в 90-120 дней».

Тем, кто потерял работу из-за вспышки коронавируса и карантинных мер, власти предоставят расширенные пособия, на финансирование которых будет выделено 250 млрд долларов. По прогнозу банка Bank of America, на минувшей неделе за пособиями в Минтруд США обратились примерно 3 миллиона человек, что вчетверо превышает исторический максимум, установленный во время рецессии 1982 года.

Кроме того, предусмотрены прямые выплаты в виде чеков или депозитов для американских домохозяйств. «Семья из четырех человек получит чек в среднем на 3 тысячи долларов. Это поможет им продержаться», - сказал Мнучин.

Около 110 млрд долларов будет предоставлено больницам, которые сталкиваются с наплывом пациентов. «Мы хотим быть уверены, что у больниц есть средства», - сказал министр, добавив, что окончательная сумма еще обсуждается.

Пакет поддержки рассчитан на 10-12 недель. Согласование законопроекта, как ожидается, будет завершено в воскресенье, и в понедельник он получит одобрение конгресса.

По данным университета Джонса Хопкинса на воскресенье в США зафиксировано более 26,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 340 человек.

Почти половина всех случаев - более 12 тысяч - приходятся на штат Нью-Йорк. Далее идут штаты Вашингтон и Калифорния. В них зарегистрированы соответственно почти 1,8 тысячи и около 1,5 тысячи случаев.