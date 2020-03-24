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Врачи показали, как выглядят их лица после суток работы в условиях пандемии

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  • 24.03.2020, 10:48
  • 3,731
Врачи показали, как выглядят их лица после суток работы в условиях пандемии

Впечатляющие кадры.

Медики, работающие с пациентами коронавирусной эпидемии, это настоящие герои наших дней, пишет kp.by.

Итальянские врачи и медсестры выкладывают в соцсети фотографии после долгих и изнурительных смен в больницах страны, которая охвачена эпидемией коронавируса COVID-19.

Из-за большого количества пациентов весь медицинский персонал вынужден работать на износ. При этом им приходится носить средства защиты, в том числе индивидуальные маски и костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле, однако медработникам приходится оставаться в этой «защите» в течение суток.

Снимок из Италии, где пандемия коронавируса уже унесла тысячи жизней.

То, как выглядят лица после долгих смен ношения масок и костюмов, и то, как выглядит цена здоровья пациентов показали не только итальянские врачи, но и медики со всего мира.

Китайские врачи после многочасовых дежурств в защитных масках.

Напомним, почти каждый день в Италии фиксируют новый рекорд смертей от коронавируса. Последние дни за сутки в стране от COVID-19 умирает около 800 человек - умирает каждый девятый заболевший, а с начала эпидемии жертвами заболевания стали около 5,5 тысяч человек.

Медсестра из Чехии.

Накануне помощник главы ВОЗ Брюса Эйлварда заявил, что смертность от коронавируса в Италии может быть столь высока не только из-за демографических особенностей населения страны, но и из-за специфики системы тестирования. Он отметил, что на данный момент в стране тестов стало не хватать, как результат обследуют только граждан с тяжёлыми симптомами и входящих в группы риска.


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