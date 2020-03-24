В Украине продажи новых авто выросли на 74% за одну неделю 2 24.03.2020, 16:47

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На этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%.

Продажи новых легковых автомобилей за первую неделю карантина в Украине в среднем выросли на 74% по сравнению с предыдущей неделей (9-15 марта). Об этом сообщил в Facebook глава информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий, пишет liga.net.

По его словам, причины этого - колебания курса гривни, акции операторов продаж, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей.

Омельницкий уточнил, что на этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%.

"Но к концу недели рост выдохся. Стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее консультации) в онлайн. Результаты не заставят себя ждать", - считает эксперт.

В целом, за 21 день марта продажи новых легковых авто выросли на 36% к февралю, а LCV (малотоннажных грузовых) – на 17%, сообщил он.