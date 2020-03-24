Financial Times: Нефтяной кризис — самый серьезный за 100 лет 1 24.03.2020, 22:16

Нефть может подешеветь еще сильнее.

Нынешний нефтяной кризис является худшим за последние 100 лет. Однако, дно еще не достигнуто, поскольку вскоре ожидается сокращение мирового потребления нефти, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что первым фактором, который негативно повлиял на рынок, стала приостановка производств по всему миру на фоне коронавируса, закрытие государственных границ в целях остановки распространения заболевания и прекращение авиасообщения. Вторым фактором оказался выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, который обвалил цены на сырье до почти 20-летнего минимума.

Вместе с тем, аналитики издания считают, что рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов. В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.

Вслед за этим нефть может подешеветь еще сильнее, считают эксперты. Они предсказывают, что цена эталонного сырья Brent может опуститься до 10 долларов за баррель или даже ниже.