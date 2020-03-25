«В США и Европе — жесткие меры против коронавируса, а в Беларуси голливудят» 3 25.03.2020, 8:29

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Белорусские спортсмены прокомментировали перенос Олимпиады в Токио.

Летом 2020 года в Токио должны были состояться Олимпийские игры, но из-за пандемии коронавируса в мире соревнования отложили. В сообщении Международного олимпийского комитета говорится, что они должны пройти не позднее лета 2021 года. Белорусский спортсмены прокомментировали tut.by эту новость.

Андрей Арямнов: «Перенос Олимпиады — это значит, что я очень везучий человек»

Около трех недель назад олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов травмировался при исполнении рывка с весом 170 кг и лишь недавно вернулся к тренировкам. На полноценное восстановление перед Олимпиадой в Токио в запланированные ранее сроки у Арямнова времени не хватало, поэтому его реакции на перенос соревнований не стоит удивляться.

— Олимпиаду отменили? Точно? — переспросил в телефонном разговоре Андрей. — Для меня это замечательная новость, потому что накануне я получил достаточно серьезную травму. У меня надрыв локтевой связки. Перетренировал руки и пошел на слишком большой вес на фоне волнения, так как у мужчин-штангистов из Беларуси на Играх-2020 должна была быть всего одна путевка: нервы, перегрузки. Допустил ошибку. Из-за этого ушел из соцсетей. Думал, анализировал. Надеялся, что серьезных стартов в этом году [из-за коронавируса] уже не будет.

Андрей Арямнов. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

— Так что теперь это значит, что я очень везучий человек, — заключил Арямнов. — У меня появляется шанс замечательно подготовиться. Радостная новость. Но для мирового спорта и особенно спортсменов, которые находились в хорошей форме, это сильный удар. Спортсмены-«старички» отсеются, а молодежь подтянется. Уже все равно будут другими результаты, не те люди будут стоять на пьедесталах.

Перенос Олимпийских игр, на мой взгляд, — верное решение. Не нужно бояться коронавируса и паниковать, но ситуация серьезнейшая в мире. Земля столкнулась с реальной проблемой, но мы переживем ведь?!

«В случае эпидемии месяцок мы точно продержимся». Арямнов наполнил едой два холодильника.

Марина Арзамасова: «В Штатах и Европе принимаются жесткие меры по борьбе с пандемией, а белорусы голливудят, гуляют»

Чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова летом 2019-го попала в неприятную историю. Ее обвинили в использовании запрещенного вещества. В январе 2020-го казалось, что спор за восстановление честного имени Марины должен вот-вот разрешиться в ее пользу, но статус спортсменки пока не определен. К соревнованиям ее не допускают.

По случаю переноса Олимпийских игр в Токио Марина согласилась пообщаться с прессой.

Марина Арзамасова. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В последние недели поступавшая информация будто бы готовила к переносу Олимпийских игр, — отмечает Марина, — проговаривали варианты смещения. Спортсменам ничего не остается, как принять новость о переносе. Решение принято на высоком уровне. Что ж, значит, нужно быть готовым выступить к Олимпиаде в следующий раз.

Обсуждала недавно со своими знакомыми, что жизнь сейчас такая, что все очень быстро меняется. Лично у меня произошли очень большие изменения, и в этой части все еще очень подвижно. А когда в январе отменили чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, я тренеру сказала: «Наверное, так нужно, потому что мой вопрос еще не решился». Я хочу выиграть этот «зимний» чемпионат, но не могла стартовать. Может, его перенос на год — к лучшему для меня.

Надеюсь, что моя ситуация скоро разрешится. Не хочется находиться в положении неопределенности. Но с другой стороны, нельзя добиться каких-то действий, решений. Видимо, карантин тоже накладывает отпечаток на их (Athletic Integrity Unit — независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике) работу.

Как бы там ни было, я все равно хожу на тренировки. После возвращения со сборов в Португалии 22 марта недавно впервые пробежала. Сейчас нахожусь вместе с семьей на самоизоляции в Раубичах.

Марина Арзамасова вместе с тренером Натальей Духновой. Фото: Reuters via TUT.BY

— Кстати, мой перелет из Лиссабона в Минск вышел с приключениями из-за отмены рейсов авиакомпанией Lufthansa, — призналась бегунья. — Пришлось возвращаться домой через Париж, а там не хотели принимать неграждан Франции. В общем, увидев ситуацию там — а это не шутки — и тут, понимаю, что люди в Беларуси не ощущают угрозу.

Вчера общалась с учительницей старшей дочери, так в ее класс ходят 16 человек из 28. Из медиа мы знаем, что в Штатах и Европе принимаются жесткие меры по борьбе с пандемией, а белорусы «голливудят», гуляют. Дай бог, чтобы у нас не было сложной ситуации [из-за коронавируса].