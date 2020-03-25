Как выглядит ситуация с коронавирусом у стран-соседок Беларуси 6 25.03.2020, 16:02

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Cравниваем с цифрами Минздрава.

Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их данным, в Беларуси 86 зараженных коронавиром, 29 их них вылечены. По двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку.

Сайт Charter97.org проверил по онлайн карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.

Польша

Заражены – 927

Умерли – 12

Вылечились – 1

Россия

Заражены – 658

Умерли – 1

Вылечились – 29

Литва

Заражены – 255

Умерли – 4

Вылечились – 1

Латвия

Заражены – 227

Умерли – 0

Вылечились – 1

Украина

Заражены – 113

Умерли – 4

Вылечились – 1

Кроме того, в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры, призванные остановить пандемию коронавируса. В этих странах закрыты границы, учебные и развлекательные заведения, ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».

На основании этих показателей можно говорить о том, что власти явно скрывают реальное положение вещей в стране. Ведь цифры заразившихся и умерших в соседних странах, которые приняли жесткие меры по защите своих граждан, выше, чем в Беларуси.