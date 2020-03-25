Как выглядит ситуация с коронавирусом у стран-соседок Беларуси

Как выглядит ситуация с коронавирусом у стран-соседок Беларуси6
- 25.03.2020, 16:02
- 3,906
Cравниваем с цифрами Минздрава.
Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их данным, в Беларуси 86 зараженных коронавиром, 29 их них вылечены. По двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку.
Сайт Charter97.org проверил по онлайн карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.
Польша
Заражены – 927
Умерли – 12
Вылечились – 1
Россия
Заражены – 658
Умерли – 1
Вылечились – 29
Литва
Заражены – 255
Умерли – 4
Вылечились – 1
Латвия
Заражены – 227
Умерли – 0
Вылечились – 1
Украина
Заражены – 113
Умерли – 4
Вылечились – 1
Кроме того, в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры, призванные остановить пандемию коронавируса. В этих странах закрыты границы, учебные и развлекательные заведения, ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».
На основании этих показателей можно говорить о том, что власти явно скрывают реальное положение вещей в стране. Ведь цифры заразившихся и умерших в соседних странах, которые приняли жесткие меры по защите своих граждан, выше, чем в Беларуси.