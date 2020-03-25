Для тех, кто дома: музеи распахивают виртуальные двери 25.03.2020, 22:55

Музеи мира сделали доступными свои сокровища для затосковавших в условиях карантина ценителей искусства.

Музеи Европы, Азии, Америки и Израиля распахнули свои виртуальные двери перед посетителями – бесплатно до окончания пандемии. Пустив в ход новейшие дигитальные платформы, они сделали доступными свои сокровища для затосковавших в условиях карантина ценителей искусства, пишут «Детали».

Предполагалось, что выставки, запланированные на ближайшее время, привлекут десятки тысяч посетителей. Вслед за экспозициями работ Леонардо да Винчи в Лувре и Тулуз-Лотрека в Grand Palais в Париже должны были последовать выставки, приуроченные к годовщинам памяти великих художников – в Риме к 500-летию со дня смерти Рафаэля и в Мадриде к 350-летию со дня смерти Рембрандта. В Тель-Авиве тем временем открылась выставка Джеффа Кунса. Но, перефразируя старую французскую пословицу, «человек предполагает, а вирус располагает».

К счастью, многие музеи мира разработали дигитальные интерфейсы, которые позволяют нам посещать их залы, не выходя из дома. Большинство музеев Юго-Восточной Азии, Европы (в частности Италии) и, конечно, США, имеют свои каналы в YouTube, знакомящие со своими старыми экспозициями, а также предлагающие виртуальные экскурсии по их залам и другие дигитальные инструменты.

Эти инструменты играют важную роль в попытках различных культурных институтов сделать искусство доступным для широких масс, сообщила Каролин Кристов-Бакарджиев, директор музея Castell de Rivoli в Турине в интервью сайту Artnet News. В последнее время она работает по 18 часов в день, чтобы сокровища музея стали доступными публике, ибо видит в этом свой гражданский долг. В музее разработана платформа Digital Cosmos, включающая экскурсии с пояснениями гида.

Другие прославленные итальянские хранилища живописных шедевров также активизировали свою сетевую деятельность. Так, с собраниями галереи Уффици во Флоренции можно ознакомиться не только на ее сайте, но и в соцсети Instagram. Музей Scuderie del Quirinale в Риме, где открылась выставка Рафаэля – и была закрыта спустя три дня, имеет свой канал YouTube, где можно ознакомиться с работами великого итальянца, не выходя из дома.

Сайт Национального музея Тиссена-Борнемиса в Мадриде приглашает, среди прочего, на экскурсию по выставке Рембрандта, на которой представлено 80 картин и 16 гравюр голландского художника.

В связи со вспышкой коронавируса закрылись не только музеи, но и галереи, торгующие произведениями искусства. Поскольку они давно распространили свою коммерческую деятельность на виртуальное пространство, то оказались вполне подготовлены к пандемии. Так, сайт ArtBasel даст возможность побывать в 235 галереях.

Парижский Musée d'Orsay подготовил презентацию, рассказывающую об истории создания музея. Россыпи сокровищ ожидают вас на платформе Google Arts & Culture, в том числе – прогулки по амстердамскому Rijksmuseum, где вы увидите картину Рембрандта «Еврейская невеста» и другие его полотна, картины Вермеера, собранные из 18 музеев мира, и других голландских мастеров XVII века.

На той же платформе можно познакомиться с работами тысяч художников, среди них – Климта, Ван Гога, Гогена, Серра, Кандинского и Клода Моне, о котором, как обещают создатели сайта, вы узнаете то, что никогда не знали прежде.

Назовем еще несколько музеев, виртуальную экскурсию по которым можно совершить — например, Национальный музей современного искусства Южной Кореи. Есть и такие музеи, попасть в которые в ближайшее время едва ли удастся – например, Музей-театр Сальвадора Дали в испанском городке Фигейрас.

Британский музей в Лондоне, конечно, закрыт для посещений, но его сайт поражает своим богатством. Тем временем один из важнейших в мире музеев современного искусства, американский MoMa, пошел еще дальше – он предлагает виртуальным посетителям закрытых на время пандемии залов не только познакомиться с 84 тысячами работ, представленных на его сайте, но и бесплатно прослушать несколько курсов по истории искусств.

Израильские музеи, конечно, имеют свои сайты, которые благополучно действуют в дни коронавируса. Так, на сайте Музея Израиля можно ознакомиться с выставкой «Фараон в Ханаане». Здесь же выставлен 10-минутный фильм о выставке «От иероглифов к имоджи», где в роли экскурсовода выступает куратор Ширли Бен-Дор.

Не отстает и Тель-Авивский музей искусств. В дополнение к недавно обновленному сайту музея и его каналу Vimeo, где представлено 170 видеофильмов, отснятых во время дискуссий, проходящих в выставочных залах, здесь можно познакомиться с виртуальной выставкой «Космос Йонатана Винницкого» и прослушать лекцию Карен Руссо «Мифы недалекого будущего».

Гендиректор музея Таня Коэн-Узиэль говорит: «То, что происходит сейчас в мире, можно назвать своеобразной войной. Но вопреки расхожему выражению, музы в этой войне не молчат».