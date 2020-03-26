Сенат США одобрил выделение $2 триллионов помощи экономике 26.03.2020, 8:08

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Фото: UpstateNYer

Решение было принято единогласно.

Сенат США единогласно проголосовал за принятие пакета помощи экономике на фоне пандемии коронавируса на $2 трлн. Об этом пишет The New York Times (перевод — РБК).

По данным The Wall Street Journal, «за» проголосовали 96 сенаторов, еще четверо на заседании отсутствовали.

Теперь документ отправится в палату представителей, а затем на подпись президенту Дональду Трампу. Президент обещал подписать пакет стимулирования американской экономики сразу после его поступления в Белый дом.

Ранее 25 марта администрация Трампа и сенат согласовали меры помощи национальной экономике, которые стали самыми крупными в истории США.

Средства пойдут на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и наиболее пострадавших от коронавируса штатов, а также на прямые выплаты американцам.

В частности, лица с годовым доходом до $75 тыс. получат по $1200, а семьи с детьми получат дополнительно по $500 за каждого ребенка. Тем, кто лишился работы из-за коронавируса, временно увеличат пособие по безработице. А гражданам, столкнувшимся со снижением зарплаты, назначат выплаты.

$367 млрд отдадут под займы для малого бизнеса. Еще $130 млрд направят на покрытие нужд медицинских учреждений. Остальные средства будут направлены на поддержку предприятиям, лишившихся клиентов на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.