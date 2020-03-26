«Сначала пришли медики в противочумных костюмах, а потом началось странное» 22 26.03.2020, 9:04

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Фото: Reuters

Подробности о двух новых случаях коронавируса в Гомеле.

В редакцию «Сильных Новостей» обратились жильцы одного из домов в микрорайоне «Хутор». Вчера вечером, 24 марта, из их дома «скорая» забрала 26-летнюю девушку с подозрением на коронавирус. После 22.00 подъезд полностью продезинфицировали медики в полной экипировке, «противочумных костюмах».

А потом началось странное: пришла милиция. «Они обошли все квартиры, записали все данные проживающих, запретили что-либо рассказывать вообще кому-то, и посоветовали не выходить из дома, так как мы якобы на карантине, на самоизоляции», — рассказала одна из жительниц дома.

По ее словам, под подозрение на коронавирус попала 26-летняя соседка. Она в начале марта улетала в Париж. По возвращении в прошлую среду, 18 марта, у девушки в аэропорту брали мазок. Девушку забрали 24 марта. 25 марта утром «скорая» забрала ее мать, с которой девушка живет вместе. «Мать посадили в простую „скорую“, только маску ей предложили надеть», — добавила соседка.

«Сильным новостям» удалось выяснить, что подозрение на коронавирус подтвердилось.

«Стоит отметить, что и медики, и милиция сработали оперативно и аккуратно. Подъезд весь дезинфицировали, и окна, и двери, и лифты, и площадку. Милиционеры сказали, чтобы мы не переживали — все под контролем, мы все «на списке», на «карандаше» — так сказали. Если что — чтобы звонили в «скорую», там о нас предупреждены, и в случае чего — сразу завезут в инфекционную больницу», — рассказала одна из жительниц 10-этажного дома. Ее слова подтвердила соседка с первого этажа, которая приоткрыла дверь и сказала, что милиция переписала их данные и сказала ничего никому рассказывать.

Как стало известно «Сильным Новостям» от читателей, дезинфекцию подъезда медики проводили вчера и в одном из домов в микрорайоне «Волотова». Оттуда забрали молодую девушку, которая вернулась из Лондона, с подозрением на коронавирус.

По полученной редакцией информации, в данном случае тест также дал положительный результат.

Возле подъезда корреспондентам удалось поговорить с местной жительницей. Она опровергла информацию, что в данном доме проходила дезинфекция. Но через десять минут к подъезду подъехала «скорая», причем ее сотрудники были в «противочумном» костюме, включая халаты, бахилы, маски и очки. Женщину и еще одного мужчину из данного подъезда на наших глазах увезли. Вероятно, в инфекционную больницу.

В главном управлении здравоохранения и Центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья не удалось получить комментарий с ситуацией по коронавирусу в Гомельской области. Там предлагают обращаться на «сайт Минздрава». На вчерашней пресс-конференции министр здравоохранения ничего не говорил о новых случаях коронавируса в Гомеле.

Напомним, официально в области — 2 зарегистрированных случая коронавируса. У 20-летнего спортсмена, который приехал из Португалии, и жительницы Житковичей 1961 года рождения. Причем, исходя из сообщений государственной прессы, «житковичский случай» медики уже поставили под сомнение, хотя из-за него были изолированы 42 человека.