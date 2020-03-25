В Гомеле новые подозрения на коронавирус 7 25.03.2020, 20:01

4,950

Медики в защитных костюмах увезли несколько человек.

Молодая девушка, жительница Гомеля, на прошлой неделе вернулась из Франции. На границе у нее взяли мазок и отправили домой. Вчера, 24 марта, девушку забрали с подозрением на коронавирус. В подъезде дома, где она жила, медики провели дезинфекцию. На двери поместили объявление.

«Инопланетяне! Мы столько адреналина получили!»

Одна из жительниц дома рассказала «Радыё Свабода» о вчерашних событиях.

Объявление на дверях дома в Гомеле

«Мы уже знали, что соседку нашу забрали. Ждали медиков для дезинфекции подъезда. Но как увидели их, Боже мой! Инопланетяне! Мы все получили адреналина. Работали они оперативно, тщательно - все обработали, двери, окна, лифт, площадку. Мы и до этого, по своей инициативе, когда началась пандемия, сами делали дезинфекцию с соседками по очереди, все мыли, со средствами», - говорит женщина.

В настоящее время в ее квартире пахнет хлоркой. Женщина сама обрабатывает помещение. О молодой соседке она говорит, что та ездила во Францию, примерно в минувшую среду вернулась.

«Мы с соседями живем дружно, но ее мать мы предупредили, чтобы девушка к нам не заходила, мало ли что, у нас маленькие дети. Мать девушки сказала, что конечно, она все понимает. И мы девушку не видели, только знаем, что вчера ее забрали», - отметила женщина.

Утром 25 марта, по ее словам, приехала «скорая» за матерью девушки, которая была во Франции.

«Обычная «скорая». Только когда ее сажали в машину, то предложили надеть маску», - вспомнила соседка.

Она сама обращалась в поликлинику с температурой. «Там очень оперативно мне сделали анализы, рентген, сказали, что бояться нечего, коронавируса у нас нет и быть не может. Принимают быстро, организованно, все в масках, держат расстояние», - говорит жительница Гомеля.

«Ничего не происходит! У нас все хорошо!»

От жителей другого многоэтажного дома в спальном районе Гомеля поступила информация, что в их подъезде вчера проходила дезинфекция. С одной из квартир «скорая» забрала с подозрением на коронавирус молодую девушку, которая летала раньше в Лондон.

У подъезда корреспонденты встретили взрослую женщину. Она опровергла информацию, что оттуда забирали молодую девушку и что проходила санитарная обработка.

«Это все неправда. У нас все хорошо», - сердито ответила жительница дома. Через несколько минут к подъезду подъехала «скорая», причем ее сотрудники были облачены в защитные костюмы.

Женщину и мужчину пожилого возраста, которые вышел из подъезда, забрали на этой «скорой» и повезли в сторону инфекционного госпиталя.

Журналистам не удалось получить комментарий ни в пресс-службе Минздрава, ни в Гомельском облисполкоме.