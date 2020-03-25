В Гомеле новые подозрения на коронавирус

В Гомеле новые подозрения на коронавирус7
- 25.03.2020, 20:01
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Медики в защитных костюмах увезли несколько человек.
Молодая девушка, жительница Гомеля, на прошлой неделе вернулась из Франции. На границе у нее взяли мазок и отправили домой. Вчера, 24 марта, девушку забрали с подозрением на коронавирус. В подъезде дома, где она жила, медики провели дезинфекцию. На двери поместили объявление.
«Инопланетяне! Мы столько адреналина получили!»
Одна из жительниц дома рассказала «Радыё Свабода» о вчерашних событиях.
«Мы уже знали, что соседку нашу забрали. Ждали медиков для дезинфекции подъезда. Но как увидели их, Боже мой! Инопланетяне! Мы все получили адреналина. Работали они оперативно, тщательно - все обработали, двери, окна, лифт, площадку. Мы и до этого, по своей инициативе, когда началась пандемия, сами делали дезинфекцию с соседками по очереди, все мыли, со средствами», - говорит женщина.
В настоящее время в ее квартире пахнет хлоркой. Женщина сама обрабатывает помещение. О молодой соседке она говорит, что та ездила во Францию, примерно в минувшую среду вернулась.
«Мы с соседями живем дружно, но ее мать мы предупредили, чтобы девушка к нам не заходила, мало ли что, у нас маленькие дети. Мать девушки сказала, что конечно, она все понимает. И мы девушку не видели, только знаем, что вчера ее забрали», - отметила женщина.
Утром 25 марта, по ее словам, приехала «скорая» за матерью девушки, которая была во Франции.
«Обычная «скорая». Только когда ее сажали в машину, то предложили надеть маску», - вспомнила соседка.
Она сама обращалась в поликлинику с температурой. «Там очень оперативно мне сделали анализы, рентген, сказали, что бояться нечего, коронавируса у нас нет и быть не может. Принимают быстро, организованно, все в масках, держат расстояние», - говорит жительница Гомеля.
«Ничего не происходит! У нас все хорошо!»
От жителей другого многоэтажного дома в спальном районе Гомеля поступила информация, что в их подъезде вчера проходила дезинфекция. С одной из квартир «скорая» забрала с подозрением на коронавирус молодую девушку, которая летала раньше в Лондон.
У подъезда корреспонденты встретили взрослую женщину. Она опровергла информацию, что оттуда забирали молодую девушку и что проходила санитарная обработка.
«Это все неправда. У нас все хорошо», - сердито ответила жительница дома. Через несколько минут к подъезду подъехала «скорая», причем ее сотрудники были облачены в защитные костюмы.
Женщину и мужчину пожилого возраста, которые вышел из подъезда, забрали на этой «скорой» и повезли в сторону инфекционного госпиталя.
Журналистам не удалось получить комментарий ни в пресс-службе Минздрава, ни в Гомельском облисполкоме.