Блогер Андрей Паук бросил вызов департаменту охраны МВД и победил 5 26.03.2020, 10:49

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Независимый блогер отстоял право снимать милицию на видео.

Известный блогер, член ОО «БАЖ» Андрей Паук из райцентра Октябрьский добился пересмотра ведомственной инструкции Департамента охраны МВД Беларуси, - сообщает служба мониторинга ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

А было как. Когда бы ни зашел Андрей в местный районный суд с фотоаппаратом или видеокамерой, через которую вел стрим, милиционеры всегда требовали прекратить съемки. И ссылались на ведомственную инструкцию, которая запрещает вести фото- и видеофиксацию даже в холле суда. О судебных заседаниях сейчас речь не идет - там другой порядок.

На претензии милиционеров у блогера был один ответ: «Это ваша инструкция. Я действую согласно Конституции, она не запрещает съемки в суде».

Милиционеры стояли на своем - инструкция.

Андрей Паук обратился к начальнику районного отделения Департамента охраны Сергею Дацко. Но оказалось, что он не уполномочен решать такие вопросы. Обращение рассматривал начальник Светлогорского отдела Департамента охраны МВД, подполковник милиции Виталий Девятилов.

В ответе на имя Паука подполковник Девятилов сообщил следующее:

«Сообщаем Вам, что на сегодня руководством суда Октябрьского района внесены соответствующие изменения в требования, касающиеся порядка ведения фото- и видеосъемок в административном здании суда Октябрьского района. Фото- и видеосъемка в здании суда не запрещена».

Согласно официальному письму за подписью подполковника милиции Девятилова, эта информация доведена до всех сотрудников отделения по охране объектов в городском поселке Октябрьский Светлогорского отдела Департамента охраны МВД.

«Я рад, что здравый смысл в конце концов победил. Через такие небольшие шаги мы расширяем собственную свободу. И суды, и милиция, и исполкомы существуют на деньги налогоплательщиков и должны работать открыто и гласно», - говорит Андрей Паук.