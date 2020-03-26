Плата за неадекватность Андрей Илларионов

26.03.2020, 16:19

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Андрей Илларионов

Путин собирается бороться с пандемией за счет налогообложения офшорных переводов?

После бесконечно затянувшегося молчания Путин выступил, наконец, с обращением к гражданам. В котором поведал о том, что в момент величайшего национального испытания волнует его больше всего — голосовании по продлению его вечного правления:

«Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определенной датой — 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества».

В отличие от голосования по принципиальным, ключевым и личным вопросам для него Путин фактически ничего не сказал ни о людях, ни об их здоровье, ни о чудовищной угрозе, нависшей над страной.

Он ничего не сказал о жертвах эпидемии в мире — о полумиллионе заболевших и о более чем 20 тысячах погибших. Он ничего не сказал о заболевших и погибших в России. (Выпуск информации об умерших в Москве, похоже, намеренно придержали до завершения путинского обращения.)

В отличие от лидеров других стран — хоть западных, хоть восточных, неоднократно выступавших и регулярно выступающих перед своими гражданами о том, как спасти жизни людей, Путин много и с увлечением говорил о том, что не имеет отношения к эпидемии, но что, очевидно, близко именно ему — об установлении новых налогов, о дивидендах, о ценных бумагах.

Путин не сказал ничего о том, что сегодня для страны является самым важным:

— что делается для остановки распространения эпидемии;

— что для этого обязаны делать государственные органы;

— что для этого нужно делать гражданам.

Самое главное, чего не сказал Путин — это то, как можно и как следует остановить эпидемию в России. Или хотя бы о том, как замедлить ее распространение. Он даже не признал наличие самой эпидемии коронавируса в России.

С начала эпидемии в мире выявились три заметно различающихся государственных подхода к борьбе с ней: корейско-германский, романский и китайский.

Корейско-германский

По состоянию на сегодня корейско-германский подход выглядит наименее затратным и наиболее эффективным. Он включает в себя три основных элемента:

— массовое тестирование всех желающих и подозреваемых на инфекцию;

— выявление всех инфицированных независимо от наличия у них симптомов, отслеживание всех их контактов с момента инфицирования и помещение всех инфицированных на длительный карантин;

— госпитализация и лечение тяжело больных в инфекционных боксах специализированных больниц, оснащенных самым совершенным оборудованием, прежде всего аппаратами искусственной вентиляции легких.

Романский (Италия, Испания, Франция)

После первоначальных грубых ошибок (помещение всех больных коронавирусной инфекцией и подозреваемых на нее в государственные больницы, где они в массовом порядке подверглись взаимному заражению и последующей массовой гибели) «романский» подход был подкорректирован. Теперь он требует установления карантина для всего населения страны с жесточайшими ограничениями по передвижению граждан, постепенное проведение национальной кампании тестирования и последовательное лечение тех, кого удастся спасти.

Китайский

Китайский подход представляет собой сочетание обеих стратегий — и карантин больших территорий с многомиллионным населением и тестирование-отслеживание-лечение всех заболевших.

Несмотря на очевидные различия между ними, все три подхода, хотя и с разными издержками, решают те же две взаимосвязанные задачи:

— карантин, изоляция, самоизоляция большого числа людей для предотвращения распространения инфекции в человеческой популяции;

— тестирование, идентификация и лечение (насколько это возможно) всех заболевших.

В своем выступлении Путин ухитрился говорить о чем угодно — голосовании по дорогим его сердцу поправкам, налогах на дивиденды на переводы в оффшоры, «привлекательных и высокодоходных размещениях средств в российских банках», кроме именно этих двух ключевых задач.

Объявленная им каникулярная неделя не только не остановит распространение эпидемии, но лишь подстегнет ее.

Нужны не каникулы, а карантин. Не на неделю, а минимум на месяц, а скорее всего и дольше.

Необходимо тестирование сотен тысяч, а вскоре и миллионов граждан.

Нужны десятки, а, возможно, и сотни тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Нужны инфекционные боксы по всей стране.

Нужны специализированные больницы в каждом регионе.

Но ни о чем об этом Путин не говорил.

На спасение жизни и здоровья людей нужны деньги. В США на борьбу с эпидемией уже направлены 2 триллиона долларов. В России, благодаря накопленным резервам, включая стабилизационный фонд, и профициту бюджета деньги на такие цели есть (581 млрд дол. в резервах, 2 трлн руб. из бюджета 2019 года).

Но на спасение людей они не направлены. Даже решения об этом не приняты. Единого слова об этом не сказано.

Путин собирается бороться с пандемией за счет налогообложения офшорных переводов? Это адекватность? Или даже не собирается?

Путин не распорядился, не решил, даже не предложил действовать в России ни по одному из существующих вариантов — ни по корейско-германскому, ни по романскому, ни по китайскому. Путин вообще не назвал никакого решения проблемы, затапливающей Россию эпидемии.

Никакого. И это значит, что на самом деле он распахнул двери смертоносной инфекции для всех граждан России.

Цена, какую россияне заплатят за эту неадекватность, будет колоссальной.

Андрей Илларионов, ЖЖ