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США обвинили Мадуро в наркоторговле

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  • 26.03.2020, 19:16
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США обвинили Мадуро в наркоторговле
Николас Мадуро

За информацию о диктаторе Венесуэлы Госдепартамент обещает награду.

Минюст США в четверг обвинил диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, а также нескольких его сподвижников в участии в наркоторговле. О соответствующем решении объявил в четверг генпрокурор США Уильям Барр, передает swissinfo.ch.

Госдепартамент США со своей стороны предлагает награду в размере $15 млн за информацию о Мадуро, а также по $10 млн - за информацию о каждом из разыскиваемых венесуэльских чиновников, которые также, по мнению властей США, тоже причастны к наркоторговле.

"Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, касающуюся Николаса Мадуро", - говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, распространенном Госдепартаментом США.


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