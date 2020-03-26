На следующей неделе белорусам предстоит работать шесть дней 26.03.2020, 22:54

В условиях коронавируса белорусов ждет еще и рабочая суббота.

Рабочая суббота ожидает белорусов 4 апреля. Это предусматривает перенос рабочих дней в 2020 году, передает ОНТ.

Согласно решению правительства, субботу, 4 апреля, белорусы будут отрабатывать за понедельник, 27 апреля (в этот день будет выходной). Более того, в конце месяца будем отдыхать четыре дня подряд: 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля.

Продолжительные выходные будут в Беларуси и в начале мая – с 1 по 3-е.

Добавим, что перенос рабочих дней в апреле 2020 связан с тем, что православные будут праздновать Радуницу (28 апреля), а 1 мая в республике – День труда.

В настоящее время правительство не планирует вносить корректировки в график переноса рабочих дней.