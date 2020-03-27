Число умерших от коронавируса превысило 25 тысяч 27.03.2020, 19:59

Каждая третья смерть — в Италии.

Пандемия коронавируса привела к смерти свыше 25 тысяч человек по всему миру, больше всего летальных случаев зарегистрировано на территории Европы, пишет nv.ua.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 марта, в мире зафиксировали 25 251 летальный случай, связанный с коронавирусом.

Почти каждая третья смерть приходится на Италию, где умерли 8 215 человек. За ней следуют Испания (4 858) и Китай (3 292).

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 558 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В связи с пандемией COVID-19 во многих странах объявили чрезвычайное положение, закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия.