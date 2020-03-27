Синоптики: В воскресенье погода начнет меняться 9 27.03.2020, 20:59

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Антициклон, подаривший нам солнечную погоду, еще немножко побалует теплом. Однако уже в воскресенье погода начнет меняться и апрель придет со снегом и порывистым ветром. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В субботу, 28 марта, температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, местами −3…5°С, максимальная днем +12…17°С.

С воскресенья, 29 марта, погода начнет меняться. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром слабый туман. Ветер ночью умеренный, днем — порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…4, максимальная днем от +3 по северо-западу до +17 по юго-востоку страны.

В начале следующей недели погодные условия будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью в основном −1…7°С, максимальная днем всего −1…+4°С. Ощущение холода усилит порывистый северный ветер. Местами пройдут кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. В отдельных районах снова землю припорошит снегом, возможна гололедица.