Как проходит карантин в Польше: бесплатная еда, заботливая полиция, социальная помощь, проверки 1 27.03.2020, 23:27

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Александр Шахов

Фото: facebook

Рассказ украинца.

Еще эту историю можно было бы назвать «на что идут мои налоги», но так как здесь указана лишь малая часть того, на что в действительности используются налоги, я решил остановиться на первом варианте, пишет в «Фейсбуке» украинец в Польше Александр Шахов.

Последние несколько недель с каждым днем в интернете появляется все больше информации о коронавирусе, методах борьбы против него и последствиях, вызванных осложнениями SARS-CoV-2.

На фоне этого массивного информационного потока очень сложно разглядеть какие-нибудь хорошие новости, от чего уголки губ на лице каждого из нас могут поползти вверх – такое впечатление, что весна больше никого не радует, а все видео с котиками, которые были в тренде еще несколько лет назад, оказались полностью изъятыми из интернета.

И тем не менее, хорошие новости все же проскакивают: например, практически все из вас видели итальянцев, поддерживающих друг друга, играя музыку на своих балконах.

И пока власти каждой страны мира ищут возможности минимизировать влияние коронавируса на свое население, придумывая все новые и ухищренные методы пресечения распространения SARS-CoV-2, жителям приходится сидеть на домашнем карантине, не имея порой даже возможность выйти в магазин.

Возвращаясь из Украины в Польшу, еще на границе меня попросили контактировать как можно с меньшим количеством людей по дороге в Варшаву. Польские пограничники мне сообщили о том, что по приезду домой мне необходимо будет отсидеть двухнедельный карантин. Это связано с тем, что если я подцепил где-нибудь этот вирус, чтоб его можно было выявить до того, как я стану его активным распространителем.

Утром следующего дня я установил мобильное приложение на свой телефон, которое необходимо иметь всем «домашнекарантинным». В приложение можно было войти только в том случае, если твой номер телефона (указанный на границе) был добавлен в базу «карантинных». Затем я доложил администрации дома, что приехал из другой страны и теперь подлежу изолированию от общества на следующие две недели. Так как, судя по всему, в комплексе, где мы живем, наша квартира была первой карантинной, была предложена всяческая помощь: от похода в магазин за продуктами питания до выноса мусора из квартиры.

После этого позвонила полиция, чтоб узнать как у меня дела, как самочувствие, хватает ли дома еды, нужна ли какая-нибудь помощь и так далее. Полицейский был очень приветлив, не смотря на то, что мои знания польского языка являются очень посредственными.

Полиция, как я заметил после трех полных дней карантина, выходит на связь один раз в день, чтоб удостовериться, что все в порядке. А заодно и проверить, дома ли я нахожусь. Во второй день полицейский позвонил мне и общался со мной чуть более трех минут, узнавая как я себя чувствую, нужна ли помощь и т.д. После чего меня неожиданно попросили выйти на балкон и помахать рукой.

Сидя на карантине, мне также необходимо «отмечаться» в мобильном приложении.

После первого входа в него, требовалось разрешить доступ к определению местоположения, после чего были указаны правила его использования. К примеру, раз в какое-то время может прийти СМС на телефон с требованием сделать селфи – это подтвердит, что я нахожусь дома. Никогда не знаешь, когда придет это сообщение, но есть 20 минут на выполнение «задания».

В приложении есть два раздела. В первом написана общая информация о SARS-CoV-2, его симптомах, и новостях, связанных с ним . Второй раздел называется «социальная помощь» и, зайдя в него, можно оставлять заявки на 4 темы: продукты питания, помощь психолога, еда, контакт с социальной службой.

В связи с тем, что на карантине должен оставаться не только я, но и остальные члены семьи, оказалось, что наших с девушкой домашних запасов еды хватает лишь где-то на неделю.

В связи с этим, мы решили заказать продукты питания из магазина. Мы попытались заказать еду в Auchan, Tesco иFrisco – в календарях Auchan и Tesco можно выбрать доставку не больше чем на месяц наперед и… свободных дат не было. В Frisco календарь не имел каких-либо ограничений, поэтому можно было увидеть реальный спрос: ближайшая дата доставки была на 23 апреля, через 32 дня после заказа.

Окей, подумали мы, нужно значит придумать другой способ. Отдельное спасибо хочется сказать друзьям, как польским, так и нашим, которые в первый же день моего приезда предложили купить и привезти все необходимые продукты к нам, но, так как напрягать кого-то не очень нравится, мы решили действовать самостоятельно.

Через мобильное приложение я выбрал опцию «продукты питания» и мне тут же пришло уведомление, что со мной скоро свяжутся. В течение нескольких часов мне перезвонил парень из социальной службы и спросил нас о самочувствии, а также о том, нужна ли нам еда. Я сообщил, что еды у нас осталось дня на три, живем мы вдвоем, а заказать в магазинах онлайн доставку не получается, потому что нет свободных дат на ближайшее время. Я сказал, что мы на карантине до 6 апреля, поэтому хотелось бы узнать, как можно решить этот вопрос. Я добавил, что мы за все готовы заплатить самостоятельно, поэтому попросил выставить мне счет (хотя бы СМС прислать сумму и банковский счет для оплаты). Через час парень из социальной службы перезвонил мне и сообщил, что к нам скоро приедет Straż Pożarna, привезет еду. Я опять попросил выставить мне счет и указать сумму оплаты (в т.ч. и за доставку), на что получил ответ, что в этом нет необходимости.

Еще мы по телефону обсудили возможность выноса мусора из квартиры, так как клининговая компания, обслуживающая жилой комплекс отказалась это делать, а администрация не смогла придумать другой вариант. Парень мне честно признался, что этот вопрос они не смогли решить ни в одном городе Польши, поэтому принес свои извинения и спросил, есть ли у нас балкон и возможно ли нам собирать мусор там. Да без проблем, к тому же, это всего на две недели (ну постоит там 3-4 пакета мусорных – я их даже видеть не буду!).

В общем, когда приехали пожарные я был просто шокирован, сражён наповал: сначала я увидел как выносят из лифта одну коробку. «Выносят» – более чем уместное слово в этом случае, так как одну коробку с едой выносило из лифта сразу двое пожарных, ухватив ее с противоположных сторон. Затем мне сообщили, что есть еще одна и сейчас ее поднимут, после чего я смогу их забрать. В общем, когда две коробки мне доставили под дверь и перезвонили, сообщив, что теперь можно их занести в квартиру, я их едва ли смог затащить..

В одной из них находилось: мешок картошки на 15 кг, еще 2 кг лука, около 7 кг яблок, 60 (!) яиц, одна упаковка тортилл на 18 штук, 2 кг ведёрко соленых огурцов, такое же ведёрко с квашеной капустой, упаковка хлебцов и три килограммовые банки йогуртов.

Во второй коробке было: 4 литра молока, 4,600 грамм ветчины (цельный кусок), 1 кг сыра, нарезанного слайсами, две литровые банки сметаны, две литровые банки творога, еще пара буханок хлеба, 6 высококалорийных батончиков (шоколадки) и 2 пачки рисовых хлебцов.

В общем, должен признаться, мы пока еще не разработали стратегию поедания этих продуктов (она сейчас на стадии планирования), но факт того, что в Польше действительно заботятся о карантинных и делают все возможное, лишь бы ты действительно сидел дома – абсолютная правда.

Хотелось бы, чтоб те из вас, кто сейчас тоже сидит на карантине – не злоупотребляли своим карантинным положением и не тестировали эту услугу. Если есть возможность купить еду самостоятельно или попросить знакомых привезти ее вам – лучше воспользуйтесь этой возможностью. Если бы мы заранее знали, что с нас за такую посылку не возьмут вообще никаких денег, мы бы решали вопрос с едой иначе – не на столько же мы и беспомощные…

Сейчас уже идет четвертый день нашего карантина и на сегодняшний день нет ничего, что мешало бы нам продолжать находиться дома. У нас есть еда, о нас заботятся, спрашивают о самочувствии и предлагают помощь. Это действительно сильно помогает во время эпидемии.

Кстати, у нас все еще есть чат в Facebook Messenger, где ребята, у которых не получилось выехать из Украины в Польшу обсуждают возможные варианты выезда, остальные же – обсуждают карантин. Если кому-нибудь интересно присоединиться к чату, чтоб скооперироваться друг с другом для выезда из страны или просто хотите спросить что-то у тех, кто уже выехал – киньте мне заявку в друзья, чтоб я мог добавить вас в этот чат.

Фото: Alexander Shakhov / facebook