Макрон призвал Европу к солидарности 2 28.03.2020, 11:06

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Французский лидер дал интервью трем итальянским газетам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал государства Европы к большей солидарности в борьбе с коронавирусом. Французский лидер дал интервью трем итальянским газетам: Corriere de la Serra, La Stampa и La Repubblica, сообщает dw.com.

«Мы не сможем преодолеть этот кризис без сильной европейской солидарности как в вопросах здравоохранения, так и в вопросах бюджета», - уверен он.

Последнее является отсылкой к призывам Италии и Испании выпустить специальные облигации, которые позволят на уровне ЕС брать займы для помощи наиболее пострадавшим странам.мы для помощи наиболее пострадавшим странам.