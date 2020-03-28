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Макрон призвал Европу к солидарности

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  • 28.03.2020, 11:06
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Макрон призвал Европу к солидарности

Французский лидер дал интервью трем итальянским газетам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал государства Европы к большей солидарности в борьбе с коронавирусом. Французский лидер дал интервью трем итальянским газетам: Corriere de la Serra, La Stampa и La Repubblica, сообщает dw.com.

«Мы не сможем преодолеть этот кризис без сильной европейской солидарности как в вопросах здравоохранения, так и в вопросах бюджета», - уверен он.

Последнее является отсылкой к призывам Италии и Испании выпустить специальные облигации, которые позволят на уровне ЕС брать займы для помощи наиболее пострадавшим странам.мы для помощи наиболее пострадавшим странам.


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