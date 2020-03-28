Цукерберг и Гейтс выделят $25 миллионов на борьбу с пандемией 28.03.2020, 20:03

Средства направят на исследование препаратов, которые могут помочь заразившимся COVID-19.

Глава Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан вместе с благотворительным фондом одного из основателей Microsoft Билла Гейтса направят 25 миллионов долларов на исследование препаратов, которые могут помочь зараженным коронавирусом. Об этом Цукерберг и Чан сообщили 27 марта в интервью телеканалу СBS (перевод — korrespondent.net).

Отмечается, что супруги профинансируют инициативу по "проверке всех известных лекарств на предмет того, могут ли они быть эффективны против коронавируса" по линии их фонда Chan Zuckerberg Initiative.

"Мы выделим 25 миллионов долларов с Гейтсом и другими, чтобы можно было скорее начать делать это", − добавила Чан.

Цукерберг пояснил, что идея в данном случае частично состоит в том, что часто лекарство может быть эффективно против нескольких болезней.

"Можно, по сути, взять все те лекарства, которые уже были признаны безопасными, и проверить, помогают ли они также предотвратить заражение коронавирусом или смягчить симптомы, сделать их менее выраженными", − указал глава Facebook.

Фонд Гейтса и его супруги Мелинды располагает примерно 50 миллиардами долларов. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США.