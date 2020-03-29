Цена физической нефти стала отрицательной на локальных рынках 29.03.2020, 9:07

Фото: Reuters

Как это стало возможным?

Отрицательные цены на нефть из нашумевшего прогноза аналитика Mizuho стали реальностью по крайней мере в отдельных углах физического рынка. Реальная нефть дешевле $10 уже не удивляет, пишет Bloomberg (перевод — thebell.io), и это показатель того, что у отрасли просто нет возможности не сокращать добычу.

Один специфический сорт нефти с ограниченным рынком сбыта — американский Wyoming Asphalt Sour стал стоить дешевле нуля: продавцу приходится приплачивать покупателю 19 центов за баррель, чтобы тот его взял. Это тяжелая битуминозная нефть, которую можно использовать только как сырье для получения асфальта.

Опрошенные Bloomberg трейдеры не исключают отрицательных цен и на другие североамериканские сорта нефти из-за исчерпания емкостей хранения и ограниченного спроса со стороны НПЗ. Так, канадская нефть из нефтеносных песков (Canadian Western Select) в пятницу, 27 марта, стоила $4,58 за баррель, сернистая Southern Green Canyon из Мексиканского залива — $9,33, Oklahoma Sour — $6,75.

Что нужно знать о состоянии рынка физической нефти

Биржевая нефть Brent в пятницу упала ниже $25 за баррель на новостях о том, что Россия и Саудовская Аравия не ведут переговоров о возобновлении сделки ОПЕК+. Майские фьючерсы на нефть WTI стоили $21,5 за баррель.

Но на физическом рынке происходит неслыханное со времен кризиса перепроизводства 1980-х: в США многие скважины уже дешевле заглушить, чем продолжать добычу. В мире похожая ситуация. «В Сибири нефть покупают дешевле $10, а цены на внутреннем рынке Китая упали к однозначным цифрам», — утверждает Bloomberg. Российский экспортный сорт Urals на минувшей неделе стоил дешевле $19.

На рынках, имеющих выход к морю, трейдеры выкачивают нефть на танкеры и арендуют резервуарные парки. Это не больше чем временное решение: свободных мощностей хранения в США осталось меньше чем на полмесяца, а фрахт танкеров подорожал на порядок.

Что дальше

Физическое сокращение добычи неизбежно, причем в ближайшее время, уверены эксперты Bloomberg: в мире коронавируса и нефтяной войны, где спрос упал на 20%, попросту нет места для прежних 100 млн баррелей в сутки.

Добывающим компаниям в США пока выгоднее терпеть отрицательные цены, чем прекращать добычу, но долго это продолжаться не может. «Добычу придется сокращать или закрывать полностью. Вопрос в том, где и на сколько», — говорит руководитель подразделения рынка нефти в IHS Markit Джим Буркхард.

Отдельный вопрос, оправданна ли ставка России с Саудовской Аравией в нефтяной войне на «вышибание» американской сланцевой нефти. Аналитики PKVerleger считают, что по крайней мере частично ответ утвердительный, но ценой этой относительной победы будет мировой экономический коллапс.

Не внушают оптимизма руководству РФ и исторические аналогии: именно демарш Саудовской Аравии в 1986 году, уронившей нефть к $10, считается одной из причин развала СССР.