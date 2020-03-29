Раздвоение личности8
- Виктор Горбачев
- 29.03.2020, 10:14
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Может, пора уже врачам заняться этой проблемой.
Где правда, а где ложь? Каким словам верить, а какие мимо ушей пропускать? Вот где? Где вешают лапшу на уши? Он вообще слышит себя?
А может? Прямо страшно подумать. Может, это и есть раздвоение личности? Сегодня сказал так и сам себе поверил, а завтра противоположное сказанному. И опять же, сам себе поверил.
После объявления Россией о закрытии границ со своей стороны с нами, 16 марта Лукашенко тут же на весь мир закричал и по всем СМИ передали его слова.
- Россия вся полыхает от коронавируса!, - закричал он.
И вот, 27 марта, выступая перед заранее подготовленной массовкой на предприятии «Белгипс», он опять закричал и заговорил. Россия с 28 марта вводит у себя, как бы выходные или каникулы на неделю. И вот, он заявляет;
- Слава Богу, они приедут к нам с деньгами, - опять закричал он.
Вот мне интересно. А где была правда, а где ложь? Ну, если он заявляет, что в России полыхает кругом, а потом тут же зазывает к нам на выходные отдыхать? Так что это получается? Если полыхает у них и больные приедут к нам отдыхать с деньгами, о которых он так переживает, значит и у нас заполыхает следом? Или все-таки у них не полыхает и пусть едут?
Где правда и где ложь?
А может? Может, стоит все-таки врачам обратить внимание на такое вот раздвоение? Ну, если у нас еще врачи остались.
Виктор Горбачев, «Фейсбук»